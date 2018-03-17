NASA просит пользователей присылать снимки облаков 17.03.2018, 15:27

Поделиться снимками пользователей просят через приложение.

В космическом агентстве США (NASA) обратились ко всем лицам, наблюдающим за облаками и делающим их снимки, с просьбой поделиться такими изображениями.

Об этом сообщает bykvu.com со ссылкой на The Verge.

Поделиться снимками пользователей просят через приложение.

Отмечается, что данные изображения необходимы NASA для проверки данных шести приборов для наблюдения за Землей, установленных на разных спутниках.

"Они являются частью проекта под названием "Облака" и "Солнечная энергетическая система Земли", цель которого - лучше понять, какие роли облака играют в глобальном изменении климата. Однако облака иногда трудно идентифицировать с высоты", - говорится в сообщении.

Как пояснили в агентстве, тонкие облачные перистые облака, которые представляют собой наиболее распространенный тип высоких облаков, трудно обнаружить на фоне снега. В связи с этим специалистам необходимо сравнивать спутниковые снимки с изображениями, сделанными с Земли.

Так, в NASA предлагают всем желающим загрузить приложение GLOBE Observer с пошаговыми инструкциями для отправки фотографий облаков.