Белорус рассказал CNN о «мясорубке» на курорте в Гудаури 2 17.03.2018, 15:53

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На горнолыжном курорте в грузинском Гудаури днем 16 марта произошло ЧП.

Канатная дорога, доставлявшая людей наверх, вдруг остановилась, а затем с большой скоростью начала двигаться в обратном направлении.

В самом низу из-за быстрой смены направления лыжников стало вышвыривать из кресел центробежной силой. Затем ситуация усугубилась: кресла в этом месте начали разбиваться друг о друга, образовав затор, в который врезались летящие сзади.

Многие люди избежали травм, успев спрыгнуть с большой высоты еще на подходе.

Среди сделавших это оказался и сноубордист из Беларуси, 32-летний Юрий Леонтьев. Он приехал на курорт покататься вместе с двумя друзьями и снял видео инцидента, которое потом растиражировали десятки СМИ.

В частности, короткое интервью у белоруса взяла американская телекомпания CNN.

«Мы должны были спрыгнуть с канатной дороги, потому что у подножия творился реальный трэш, без единого шанса остаться невредимым», – рассказал Юрий журналистам.

Он добавил, что затем выбрался с товарищами на безопасное место, откуда и снял небольшой ролик.

Судя по профилям в соцсетях, белорус работает в IT-сфере, в компании Artezio.