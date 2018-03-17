Ельченко: РФ готовится разместить в Крыму ядерное оружие 2 17.03.2018, 16:02

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Иллюстрационное фото

Аннексированный Россией Крым становится «горячей точкой», что угрожает безопасности региона.

Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие, заявил в комментарии "Голосу Америки" 17 марта постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

Отвечая на вопрос, есть путь вернуть Крым, кроме санкций против России, Ельченко сказал: "Я думаю, мы должны пройти весь путь санкций до конца".

"На сегодня это наиболее действенное средство. Несмотря на все бравурные заявления России, что санкции не действуют, думаю, что это не так… Думаю, что санкции будут усиливаться, и выборы в Крыму только придадут, скажем так, уверенности тем странам, которые эти санкции ввели", – заявил Ельченко.

На вопрос об усиливающейся милитаризации Крыма, постпред Украины ответил: "Все это воспринимается в ООН очень серьезно".

"Россия начинает готовить предпосылки для размещения в Крыму ядерного оружия. Расконсервируются старые места хранения ядерного оружия, все это очень серьезно… То есть, Крым уже начинает становиться такой "горячей точкой" не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что он несет угрозу европейской безопасности, и не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире", – заявил Ельченко.

По его мнению, это может подтолкнуть ООН к более активным действиям.

"Это могут быть решения Генеральной ассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить… Мы не будем ограничиваться только тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет. Есть много других органов ООН, где вопросы Крыма, разные, можно и нужно поднимать… Чтобы не ограничиваться только резолюцией о правах человека в Крыму", – заявил постпред Украины при ООН.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.

23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.

Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.

1 марта Верховная Рада поддержала проект постановления №7546 об обращении к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента РФ на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.

Украина направила официальные обращения генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, председателю Совета Безопасности ООН и делегациям всех стран – членов организации, в которых подчеркивает, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.