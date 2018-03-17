Врачи рассказали, от чего зависит интеллект человека 7 17.03.2018, 16:30

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Генетики Эдинбургского университета поделились результатами исследования.

Нередко можно услышать о том, что повысить интеллект может практически любой, - необходимо лишь тренировать мозг и употреблять полезные продукты. Новое исследование, проведенное генетиками Эдинбургского университета, показало: в вопросе интеллекта превалирующую роль играет наследственность, передает healthyliving.com.

В частности, ученые выяснили, что благодаря 500 разным генам от родителей ребенку могут передаться до 80% интеллекта. Обнаруженное исследователями количество генов в 10 раз превосходит то, что было найдено ранее.

«Исследование выявило, какие именно гены ответственны за интеллект. Возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же гены», — рассказали авторы работы в публикации The Herald.

В ходе научного проекта ученые выполнили сравнительный анализ вариаций ДНК в биоматериалах более 240 тысяч человек. Он продемонстрировал, что от 50 до 80 процентов интеллектуальных способностей человека – это следствие активности полученных в наследство генов. Высокий интеллект, так и низкий интеллект, при котором человек отличается крайне слабой способностью к обучению чему-то новому, практически всегда являются унаследованными.

Авторы проекта утверждают, что те же «интеллектуальные» гены, которые делают человека «умником», защищают его от развития болезни Альцгеймера, депрессии, шизофрении, а также ожирения. Как высокий, так низкий уровень интеллекта, по их словам, проявляется еще в детстве. Также ученые сообщили, что при низком интеллекте существенно повышается риск более ранней смерти человека.

Напомним, что о высоком интеллекте идет речь, когда люди обладают показателем IQ в 130 баллов и выше. Подобная сверхвысокая интеллектуальная одаренность – достаточно редкое явление.