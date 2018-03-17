Названы самые востребованные города мира у студентов 1 17.03.2018, 16:49

Самым востребованным городом у студентов стал Лондон.

Лидером по спросу на студенческое жилье из 426 других мест во всем мире стал Лондон. За ним следуют Сидней, Мельбурн и Манчестер, согласно исследованию Student.com.

На пятом месте оказался Глазго, затем – Ливерпуль, Ноттингем, Шеффилд, Лос-Анджелес и Бирмингем. В 2017 году большинство городов-лидеров находились в Англии. Согласно Агентству статистики, которое занимается исследованием высших учебных заведений, в вузах Великобритании – порядка 19% иностранных студентов, а в очной аспирантуре таковых - 53%, сообщает abcnews.com со ссылкой на PropertyWire.

В исследовании также оценили, как далеко пришлось ехать студентам до забронированного на время обучения жилья. Оказалось, что в 2017 году учащиеся проделали около 95 миллионов километров, чтобы добраться до конечного пункта назначения.

Но, по мнению главного исполнительного директора Student.com Люка Нолана, Великобритании рано "почивать на лаврах". Глобальная конкуренция за иностранных студентов растет из года в год. Потому стране придется сделать все возможное для интернационализации своих университетов и сохранить свою привлекательность в качестве места для изучения языка.

Если делать разбивку по странам, то в Австралии наиболее популярными студенческими городами стали Сидней, Мельбурн, Брисбен, Канберра и Аделаида. В США - Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия и Чикаго. В Канаде – Монреаль, Торонто, Ванкувер, Оттава и Лондон в провинции Онтарио.

Во Франции первое место занимает Париж, затем - Монпелье, Лион, Марсель и Нант. В Германии наиболее популярные города для студентов - Берлин, Франкфурт, Бонн, Мюнхен и Дармштадт. В Испании - Барселона, Мадрид, Валенсия, Мурсия, Жирона. В Италии – Милан, Рим, Болонья, Флоренция и Турин.