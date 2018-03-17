В Словакии прошли массовые акции против коррупции 1 17.03.2018, 17:35

В Братиславе и в десятке других городов Словакии прошли акции против коррупции и за досрочные парламентские выборы.

Причиной стали нарастающие антиправительственные протесты после убийства журналиста Яна Куциака, который расследовал связи политиков с итальянской мафией, передает «Новая газета».

По словам организаторов акции из движения «За честную Словакию», на улицы вышло более 65 тысяч человек. Десятки тысяч людей протестовали в городах на востоке Словакии и в Кошице, а также за рубежом: в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Праге.

В Братиславе во время митинга толпа скандировала «Досрочные выборы» и «Долой Smer», партию ушедшего в отставку премьера-министра Роберта Фицо.

Фото: Дмитрий Шерман

По словам Каролины Фарской, одной из организаторов акции, Фицо ушел с руководящего поста, однако назначил на свое место бывшего вице-премьера [Петера Пеллегрини — ред.], за которым стоят те же политические силы: «Правительство Словакии полностью себя дискредитировало, и мы будем требовать досрочных парламентских выборов. У нас нет другого выхода».

Об этом говорили и многие участники митинга в Братиславе: «Коррупция и заносчивость власти в стране достигли такого предела, что терпение людей лопнуло. Я рада, что словаки наконец смогли выйти на улицу за свою страну. Но печально, что это случилось только после смерти двух молодых людей», — рассказал участница акции Вероника Голианова.

Еще один из протестующих сказал, что если граждане Словакии не будут бороться за свои гражданские права и демократию, то страна может опять прийти к тоталитаризму, от которого избавилась 30 лет назад.

Фото: Дмитрий Шерман

Во время митинга выступали бывшие диссиденты и участники акций протеста времен Бархатной революции в бывшей Чехословакии, общественные деятели и известные музыканты и артисты.

Многие протестующие пришли с маленькими детьми: в толпе сохранялись проходы, и можно было легко перемещаться по площади, на которой проходила акция. Полиция охраняла подходы к центру города и мирно наблюдала за происходящим. Было всего несколько машин и патрулей, никаких кордонов и усиленных подразделений.

Протесты в Словакии начались с конца февраля, после того как был убит журналист издания Aktuality.sk Ян Куциак и его подруга. Под давлением протестующих сначала ушли с постов министр культуры Марек Мадярич и еще несколько чиновников.

Через две недели подал в отставку министр внутренних дел Роберта Калиняк, а потом и премьер-министр Роберта Фицо, которого многие обвиняют в расцвете коррупции в стране. На должность премьера назначен представитель правящей социал-демократической партии Smer Петер Пеллегрини. Он заявил о том, что уже начал переговоры с коалиционными партнерами по формированию нового правительства.