Глеб верит, что ЦСКА Гончаренко сможет пройти «Арсенал» 2 17.03.2018, 17:44

Александр Глеб

Белорусский экс-хавбек «Арсенала» сделал прогноз на противостояние ЦСКА и лондонского клуба в рамках 1/4 финала ЛЕ.

Белорусский экс-хавбек лондонского «Арсенала» Александр Глеб вспомнил матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2006/07, в котором английский клуб встречался с ЦСКА, а также сделал прогноз на противостояние в нынешнем сезоне, которое пройдет в рамках 1/4 финала турнира.

«Тогда была совершенно другая команда, поэтому сложно провести какие-то параллели. В 2006 году мы были гораздо сильнее ЦСКА, но, если бы у нас тогда были стыковые, они бы прошли. Так что всё возможно. Фаворит этой встречи «Арсенал», правда, не безоговорочный. У ЦСКА вполне есть шансы выйти в полуфинал. Тем более глядя на ту игру, которую они показали вчера в Лионе», — цитирует Глеба championat.com.