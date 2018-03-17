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Руководитель одного из хозяйств в Глубокском районе погиб в ДТП

  • 17.03.2018, 17:59
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Рано утром он отправился на территорию фермы и наехал на шлагбаум.

Смертельное ДТП произошло сегодня в 6.45 в Глубокском районе. В ДТП погиб директор одного из сельскохозяйственных предприятий.

Мужчина был за рулем автомобиля "Шевроле Нива". Вместе с ним в салоне были еще две пассажирки. Авто направлялось на территорию фермы. Однако машина наехала на шлагбаум. Как передает kp.by со ссылкой на БелТА, водитель получил серьезные травмы и скончался на месте. Пассажирки не пострадали.

Сейчас ГАИ проводит проверку по факту произошедшего ДТП.


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