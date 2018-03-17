В России задерживают сторонников Навального 1 17.03.2018, 18:30

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Российский оппозиционер призывает к бойкоту выборов.

Сразу из нескольких городов России в субботу, 17 марта, приходят сообщения о задержаниях сотрудников штабов и сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. В Новокузнецке задержан волонтер Федор Атаманченко, в Воронеже координатор местного штаба Павел Поташов, в Сочи - координатор местного штаба Константин Зыков и его жена Татьяна, передает DW.

Даниила Кена задержали и увезли из ТИК 22 в 20 отдел полиции. За то, что якобы кого-то ударил. Никого из пришедших наблюдателей и ЧПСГ пока не зарегистрировали, тянут время.



Феерическое мракобесие pic.twitter.com/1h31oXkZ6k — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 17 марта 2018 г.

В Санкт-Петербурге задержан муниципальный депутат Даниил Кен, тоже являющийся сторонником Навального. В одной из территориальных избирательных комиссий (ТИК) он собирался подать уведомление о назначении его ее членом с правом совещательного голоса. Председатель ТИК вызвал полицию - по его словам, депутат собирался устроить драку. О преследованиях сторонников Навального - задержаниях и изъятии листовок - сообщают из Тюмени и Калининграда.

Не допущенный к участию в президентских выборах Навальный призывает их к бойкоту. "Посмотрите и еще раз скажите себе: я не хочу быть частью этого. Мне не нужны выборы без выбора. Я не буду голосовать ни за Путина, ни за тех, кого Путин выбрал себе в спарринг-партнеры. Бойкот. Забастовка", - написал он в субботу в своем Twitter.