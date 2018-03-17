В воскресенье будет до -22 17.03.2018, 18:58

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Во второй половине дня будет до -6.

В ближайшие сутки, 18 марта, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ветер ночью будет северо-восточный, днем — переменных направлений, умеренный, на юге порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 11-17 градусов ниже нуля, на северо-востоке в некоторых районах синоптики прогнозируют до 18-22 градусов мороза. Во второй половине дня будет до -6.