Родченков рассказал о советской допинг-программе на Олимпиаде-80 1 17.03.2018, 19:09

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Фото: mbaas.ru

На Олимпиаде 1980 года в Москве действовала допинговая система, похожая на ту, что в 2014 году использовалась на ОИ в Сочи.

Об этом рассказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков датским журналистам, сообщает РБК со ссылкой на Play the Game.

В частности, журналисты, работающие над темой допинга в российском спорте, в одном из городов Канады (в каком именно, не уточняется) взяли интервью у Родченкова через его адвоката Джима Уолдена. В нем Родченков утверждает, что ключевую роль в этой программе сыграли три человека — бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Семенов (стал впоследствии информатором WADA), начальник Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Анатолий Коврижных и его заместитель Геннадий Марков.

По словам Родченкова, руководителем московской лаборатории был Семенов. Марков отвечал за допинг-контроль, человек по фамилии Коробочин, по словам Родченкова, подменял образцы мочи, а также был ответственным за приобретение допинг-препаратов.

Родченков уверяет, что в то время наиболее часто применяемыми препаратами, которые не выявлялись, были станазолол, орал туринабол и тестостерон. Родченков уточнил, что не работал в лаборатории во время Олимпиады-80, но попал туда несколько позже. «Когда я пришел в лабораторию в 1985 году, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто бывал в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогал менять грязные пробы на чистые», — рассказал Родченков.

По его словам, на Играх 1988 года в Сеуле лаборатория проводила предварительные тесты, чтобы убедиться, что экзогенный тестостерон ушел из организма спортсменов. Марков и Коврижных после Игр в Сеуле умерли при загадочных обстоятельствах, рассказал Родченков. На самом деле Марков скончался позже, в 2010-м, следует из этой же публикации со ссылкой на данные мэрии Москвы.

Версию о существовании допинг-программы на Олимпиаде-80 датским журналистам подтвердил и другой собеседник — бывший агент КГБ Владимир Попов, с которым журналисты также встретились в Канаде. По его словам, программа была запущена в 1978 году во время чемпионата Европы по стрельбе в Копенгагене. Там Попов завербовал Маркова в качестве агента КГБ. Другой сотрудник КГБ, Борис Паркин, во время Олимпиады-80 был антидопинговым инспектором и занимался подменой проб на соревнованиях. После завершения соревнований он получил орден Красной Звезды.

В августе 2016 года The New York Times со ссылкой на бывшего главного врача сборной СССР Григория Воробьева писала о государственной допинг-программе для подготовки атлетов к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе.

Утверждения о советской допинг-программе на Олимпиаде-80 бездоказательны, указала в беседе с РБК тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Я участвовала во всех Олимпиадах и ничего не применяла. Если бы допинг применялся, это было бы выявлено и эти люди уже давно бы не работали», — подчеркнула она.