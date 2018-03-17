Порошенко о вступлении Украины в ЕC: Вопрос лет, а не десятилетий 17.03.2018, 19:15

Украина проявляет по отношению к Европейскому союзу больше энтузиазма, чем другие страны.

Украина станет членом Европейского союза в ближайшие годы. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью, опубликованном сегодня в немецком издании WAZ, передает gordonua.com.

"В Германии это может быть непопулярно, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал он.

Порошенко при этом подчеркнул, что Украина "будет решительно продолжать путь реформ".

"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", – отметил он.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Порошенко заявил 20 ноября 2017 года, что право Украины на членство в Евросоюзе предусмотрено ст. 49 договора о ЕС.

В январе 2018 года он подтвердил, что членство в ЕС остается стратегической целью Украины.