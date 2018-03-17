Маршрут «сотки» в Минске планируют продлить до Уручья 17.03.2018, 20:00

Прорабатываются вариант следования автобуса до диспетчерской на ул. Гинтовта.

Маршрут автобуса № 100 могут продлить до Уручья, рассказал гендиректор «Минсктранса» Леонтий Папенок во время субботней прямой линии.

Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Папенок рассказал, что вопрос продления маршрута «сотки» до Уручья сейчас изучается с учетом предстоящих II Европейских игр, на которых будет задействован и спорткомплекс в Уручье.

— По автобусным маршрутам № 100, а также № 10 и № 38, уже тестировались электробусы. И возможно, именно этот вид транспорта будет обслуживать маршрутную линию по проспекту Независимости в направлении до Уручья. Прорабатываются варианты его следования до диспетчерской на ул. Гинтовта («Уручье-4») или непосредственно до самого спорткомплекса.

По словам Папенка, электробусы можно будет обслуживать в депо на Гинтовта. Его, напомним, строила российская «Манолиум Процессинг», которая инициировала арбитражное разбирательство против Республики Беларусь.

— Готовность сооружения на сегодняшний день — 85 процентов. В мае приступим к завершению возведения этого объекта, и, думаю, до конца 2018 года он будет введен в эксплуатацию. К слову, в распоряжение «Минсктранса» до апреля следующего года должны поступить 60 электробусов.