Белоруска завоевала серебро на финальном этапе КМ по конькобежному спорту 17.03.2018, 20:16

Марина Зуева

Фото: belta.by

Белорусская конькобежка стала второй на дистанции 3000 м.

Белорусская конькобежка Марина Зуева стала второй на дистанции 3000 м на финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает БелТА.

Спортсменка уступила +2,78 сек. победителю забега Антоинетте де Йонг (Нидерланды). Бронзовым призером стала Ивани Блонден (Канада) с отставанием +2,92 сек. от победителя.

Марина Зуева поделилась своими впечатлениями от гонки после финиша: "Очень приятно стать второй. Я думала о том, что у меня еще нет медали, особенно после Олимпийских игр, когда я не смогла реализовать себя". Спортсменка также отметила, что чувствовала себя спокойнее на домашней арене. "Сезоном довольна. Удалось отобраться на Олимпийские игры и достойно там выступить, а под конец сезона еще и такой подарок себе сделала, как медаль на финальном этапе дома".