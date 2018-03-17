Порошенко: Путин зашел в Украине в тупик 7 17.03.2018, 21:15

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Петр Порошенко

Фото: АР

У президента РФ нет другого пути для улучшения жизни в своей стране, кроме как прекратить агрессию против Украины.

После президентских выборов в РФ появятся новые возможности изменить к лучшему ситуацию с агрессией против Украины. Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил в интервью, опубликованном сегодня в немецком издании WAZ, передает gordonua.com.

"Важнейший вопрос заключается в том, согласится ли Россия в Совете Безопасности ООН создать миротворческую миссию на Донбассе. Конечно, это должно стать надежной миссией... – больше, чем эскорт-сервис. Это ключ к реализации Минских соглашений", – сказал он.

По словам Порошенко, президент РФ Владимир Путин "зашел в Украине в тупик".

"Он не может точно заявить, что улучшит условия жизни в своей стране, не прекратив войны в Украине. Президентские выборы дают Путину новую возможность изменить свое место в истории. У него нет другого пути", – заявил украинский президент.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооружёнными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.

Украинская сторона неоднократно заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.

Президентские выборы в РФ назначены на 18 марта. Одним из восьми кандидатов на эту должность является Путин.