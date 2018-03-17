В Ирландии и по всему миру проходят парады в честь Дня святого Патрика 17.03.2018, 21:51

ФОто: Leon farrell

Сотни тысяч людей по всей Ирландии вышли на улицы, чтобы посмотреть ежегодные парады Святого Патрика.

Об этом сообщает Newstalk.

Самый большой парад состоялся в Дублине, и огромные толпы выстроились вдоль улиц столицы, несмотря на очень низкие температуры. Посмотреть есть на что, ведь костюмы разнообразнее, чем на Хеллоуин: есть кролик из "Алисы в стране чудес", штурмовики из "Звездных войн", дети-пироженки, воздушные гимнасты на движущихся велосипедах, ансамбли с самыми разнообразными инструментами, автобус "Титаник" и многое другое.

ФОто: Leon farrell

Парады проходили не только в Ирландии, но и во многих других городах по всему миру. В частности, масштабные шествия прошли в США, в особенности – в Нью-Йорке, а также в Китае – в частности, в Гонконге.

ФОто: Leon farrell