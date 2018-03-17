В Испании прошли митинги за повышение пенсий 17.03.2018, 22:10

Фото: yay@flautas Madrid / Twitter‏

Демонстрации за повышение пенсий прошли почти в 100 городах.

Об этом сообщает bykvu.com со cсылкой на El Mundo.

Отмечается, что в Барселоне в акции участвуют около 30 тыс. человек.

Фото: yay@flautas Madrid / Twitter‏

Как отмечается, участники шествия призвали увеличить размер пенсий, а также заявили об утрате покупательной способности.

Фото: yay@flautas Madrid / Twitter‏

Подобные акции проходят почти в 100 испанских городах. Протестующие указывали на то, что пенсии не приравниваются к индексу потребительских цен.

Comienza en Madrid la manifestación de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas. Reclaman #pensionesdignas pic.twitter.com/pYnu96c1Fo — Europa Press TV (@europapress_tv) 17 марта 2018 г.

Согласно последним данным, опубликованным министерством занятости и социального обеспечения, в Испании насчитывается 9,5 млн. пенсионеров, которые получают в среднем 932,29 евро в месяц. Что касается среднего возраста выхода на пенсию, то это 64,1 года, а средняя пенсия составляет 1077 евро. Что касается минимальной пенсии по старости, она составляет 789 евро, а максимальная пенсия - 2580 евро.