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В Испании прошли митинги за повышение пенсий

  • 17.03.2018, 22:10
Фото: yay@flautas Madrid / Twitter‏

Демонстрации за повышение пенсий прошли почти в 100 городах.

Об этом сообщает bykvu.com со cсылкой на El Mundo.

Отмечается, что в Барселоне в акции участвуют около 30 тыс. человек.

Фото: yay@flautas Madrid / Twitter‏

Как отмечается, участники шествия призвали увеличить размер пенсий, а также заявили об утрате покупательной способности.

Фото: yay@flautas Madrid / Twitter‏

Подобные акции проходят почти в 100 испанских городах. Протестующие указывали на то, что пенсии не приравниваются к индексу потребительских цен.

Согласно последним данным, опубликованным министерством занятости и социального обеспечения, в Испании насчитывается 9,5 млн. пенсионеров, которые получают в среднем 932,29 евро в месяц. Что касается среднего возраста выхода на пенсию, то это 64,1 года, а средняя пенсия составляет 1077 евро. Что касается минимальной пенсии по старости, она составляет 789 евро, а максимальная пенсия - 2580 евро.

Фото: yay@flautas Madrid / Twitter‏

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