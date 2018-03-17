На МТЗ произошел пожар 17.03.2018, 22:25

Возгорание произошло в одном из цехов завода.

Утром 17 марта спасателям сообщили о возгорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО «Минский тракторный завод», передает tut.by.

Когда спасатели прибыли на место, по внешним признакам пожара не было видно. В ходе разведки установили, что произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади 5 квадратных метров.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не остановлен.

Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.