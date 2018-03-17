Трамп подтвердил намерения встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая 17.03.2018, 22:40

Президент США готов встретиться с северокорейским диктатором.

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 16 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома, передает gordonua.com.

"Оба лидера (Трамп и Мун Чжэ Ин. – Прим.) подтвердили важность изучения ошибок прошлого и заявили о продолжении тесной координации, чтобы поддерживать максимальное давление на северокорейский режим. Оба лидера согласились с тем, что конкретные действия, а не слова, станут ключом к достижению постоянной денуклеаризации Корейского полуострова... Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что для Северной Кореи откроется более светлое будущее, если он выберет правильный путь", – говорится в сообщении.

5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.

8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский лидер согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.

9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.

В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.

По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.

Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а лидер КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах".