Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах 5 18.03.2018, 9:16

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В отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля обнаружился еще один «белорусский след».

4 марта в торговом центре английского города Солсбери обнаружили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, находившихся в бессознательном состоянии. Они были отравлены веществом класса «Новичок» – химическим оружием, разрабатывавшимся в СССР. Великобритания обвиняет в случившемся Россию.

Созданием «Новичка» занимался генерал-лейтенант Анатолий Кунцевич. Об этом рассказал в Ynet эксперт Ронен Бергман, написавший диссертацию по истории «Моссада» и несколько книг об израильских спецслужбах (перевод – gazetaby.com).

Анатолий Кунцевич родился в 1934 году в деревне Свислочь Могилевской области. Он был известен как академик, заместитель начальника химических войск министерства обороны СССР и имел прозвище «Генерал-газ».

Еще в 70-е израильская разведка получила информацию о проекте «Новичок», за которым стоял Кунцевич, уже тогда считавшийся одним из ведущих советских специалистов в этой области. В начале 80-х он стал лауреатом ордена Ленина и Героем социалистического труда (Президиум Верховного Совета СССР наградил ученого за «большие заслуги в развитии вооружений», в конце – руководил советскими делегациями на переговорах по химическому разоружению.

Также Кунцевич сыграл значимую роль в ходе ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Статья «Независимого военного обозрения», посвященная генералу, называется «Усмиритель Чернобыля». После доклада оперативной группе Политбюро ЦК КПСС о возможных мерах по ликвидации последствий аварии ученый был назначен главным специалистом по дезактивации и в течение следующих трех лет много времени провел в районе Чернобыля.

А в 90-е генерал в качестве советника Ельцина осуществлял непосредственные контакты с Западом по поводу ликвидации химических арсеналов. Тогда же, по информации Бергмана, в Израиль начали поступать тревожные сведения о том, что Сирия тайно пытается наладить производство продвинутого химического оружия, а руководит «программой помощи братскому народу» все тот же Кунцевич. До сих пор неясно, был ли генерал командирован в Сирию правительством, приехал туда по личной инициативе, чтобы, как и многие его коллеги в то время, наладить «собственный бизнес», или по «партийной линии» – к тому моменту академик стал членом ЛДПР.

«Моссад» уверен, что в рамках сотрудничества специалист получил в Дамаске огромные суммы денег – преимущественно за помощь в создании технологий по производству химического оружия. Тогдашний премьер Эхуд Барак передал в Москву сведения, чем занимается в Сирии их генерал.

В 1995 году пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области распространила информацию, что «группа лиц, в составе которой был академик Анатолий Кунцевич, переместила в одну из стран Ближнего Востока 800 кг компонента, который при наличии определенной технологии мог бы быть использован для изготовления отравляющих веществ». Еще одна попытка незаконного вывоза 5 тонн химического вещества двойного назначения была предотвращена. В результате Кунцевичу предъявили обвинение в контрабанде.

Как отмечал «Коммерсант», «российские спецслужбы косвенно признали возможность незаконного вывоза из России боевых ОВ и высокоактивных реагентов двойного назначения. По возможным последствиям это событие вполне сравнимо с признанием Россией контрабанды ядерных материалов».

Впрочем, Кунцевичу удалось выйти сухим из воды: обвинения были сняты. Более того, он продолжил контакты с Сирией. И это закончилось для генерала фатально.

29 апреля 2002 года Анатолий Кунцевич был обнаружен мертвым в кресле самолета, который направлялся из Алеппо в Москву. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако в Сирии тогда высказали предположение, что генерала ликвидировал «Моссад». Но на этот раз уже в Иерусалиме хранили молчание.

А через полгода после смерти Кунцевича случился захват заложников в Москве на мюзикле «Норд-Ост». Для нейтрализации террористов было применен газ, к созданию которого приложил академик. Отравляющее вещество «обратимого действия» унесло жизни не менее, чем 130 заложников. Всего их было более 900. В России до сих пор продолжаются споры: одни считают эту операцию – удачной, другие – провальной.

Напомним, что ранее Вил Мирзаянов, участник создания отравляющего вещества «Новичок», рассказал ВВС, что ракеты с ядом некоторое время находились на север-западе Беларуси.