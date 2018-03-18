Леонид Заико: Власти впали в детство 3 18.03.2018, 9:58

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Фото: 1prof.by

Из чего людям будут платить зарплату?

По официальной информации Белстата, чистая прибыль белорусских предприятий за январь 2018 года сократилась по сравнению с январем 2017 года в 50 раз. Чем объяснить такое падение прибыли, которое не может скрыть даже официальная статистика, и к чему это может привести?

На вопросы Charter97.org отвечает экономист, руководитель аналитического центра Стратегия Леонид Заико:

- Такая категория, как прибыль, в белорусской действительности достаточно виртуальна. Это в большей степени не заслуга или неудача предприятий, а результат колебания внешних цен. Кроме того, белорусскую продукцию вытесняют с внешних рынков – вот и прибыль падает.

С другой стороны, предприятия оказались в очень интересной ситуации. Продукция плохо продается, прибыль падает, но на самом верху прозвучал лозунг «разогнать зарплаты до по пятьсот».

Если нет прибыли – это требование такое же абсурдное, как идея пройтись с барабанами по площади Тяньаньмэнь. Это громко, весело, но что дальше делать? Барабаны большие и тяжелые – куда их дальше с собой тянуть?

В свое время английский экономист Давид Рикардо сформулировал универсальный экономический постулат: прибыль и зарплата двигаются в одном направлении. Поэтому если была поставлена задача искусственно поддерживать уровень зарплаты, то и прибыль должна была резко упасть.

- Но тогда получается, что верно и обратное: если прибыль резко упала, то вслед за ней будет падать и зарплата?

- Если посмотреть на проблему более глобально, то самый важный маркер экономики такой: белорусские предприятия теряют свой рынок. Белорусский рынок разламывается под ледоколом российского предпринимателя. Белорус вытесняют с их же поля россияне. Поэтому не удивительно, что прибыль падает. Ребята, падение прибыли в 50 раз – это еще ничего! Скоро у вас ее вообще не будет. Будет интересно, из чего вы тогда будете платить зарплату.

Потеря собственного рынка – это самое серьезная проблема наших предприятий. Я вот только недавно вернулся из магазина. Купил там российский напиток полтора литра за полдоллара. Произведен в какой-то деревне под городом Клин. Вот это – симптом. Это действительно – клин. Рядом стоит белорусская «Белакола» по цене в два раза дороже. По своей разрушительной силе они, конечно, одинаковы. Поэтому все решать будет цена.

И это не частный случай. Идет достаточно сильная экспансия российских товаров. А белорусское руководство ведет себя в этой ситуации совершенно по-детски. Остается одно – ждать лета.

- А что должно произойти летом?

- Летом природа будет относиться к белорусам гораздо лучше, прокормиться будет легче.

Я на днях просмотрел экономическую динамику по Евросоюзу и Германии. Сейчас многие страны имеют темпы развития выше, чем Китай. У той же Турции достаточно высокие темпы развития. У европейцев очень неплохие показатели, американская экономика демонстрирует уверенный рост. В мире все настраивается на позитивный лад.

А в Минске этого нет. Какие-то болотные звуки издаются. И не понятно: то ли что-то квакает, то ли что-то упало куда-то, то ли что-то всплыло на поверхность из трясины.