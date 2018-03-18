Поезд с битумом привез из Беларуси в Латвию три миллиона сигарет 2 18.03.2018, 11:55

Иллюстрационное фото

Грузовой состав прибыл на товарную станцию Даугавпилса.

Все бы ничего, но во время таможенного контроля в одной из цистерн обнаружили специально оборудованный тайник. В нем — мечта курильщиков в виде трех миллионов сигарет. Без акцизных марок, а значит, контрабандных, сообщает onliner.by.

Когда таможенники вскрыли пломбу и открыли люк одной из цистерн, то обнаружили слой черного битума. При ближайшем рассмотрении оказалось, что края резервуара отделены от остального пространства грузового помещения фанерными перегородкам. Они были прикручены к специальному каркасу и обмазаны битумом. За ними и были спрятаны картонные ящики, обернутые черной полиэтиленовой пленкой

«Начато делопроизводство по факту административного нарушения. Материалы дела переданы в управление налоговой и таможенной полиции СГД для возбуждения уголовного процесса», — уточнили в БЖД.