Как выглядят самые странные и необычные дома страны 18.03.2018, 12:13

Трудно поверить, что их разрешили построить в Беларуси.

Если раздвинуть веки чуть пошире и вытянуть голову вверх, из-за серого бетона могут показаться хулиганские краски неизвестных художников и неосмысленных рок-н-рольщиков, не побоявшихся быть замеченными. Они появляются внезапно, как царапины на экране телефона, а места их обитания не поддаются никакому осмыслению. А что им остается? Своего Дракулы в Беларуси нет (хотя есть персонажи и похлеще), ДиКаприо в Лепеле так и не поселился, глаз Сарумана вместе с хоббитами занят совершенно другими вещами. Приходится извращаться и периодически бодрить реальность. В подборке onliner.by — дюжина наиболее впечатляющих частных домов в стране.

Почти обо всех этих домах мы уже рассказывали в наших репортажах. Но время идет, а новостная лента сжирает и переваривает информацию, не оставляя следов. Поэтому, если вы уже видели что-то из собранного здесь, не огорчайтесь: будет еще!

Невероятный психодел под Новогрудком

Когда в Беларуси учредят премию на самый сумасшедший дом, этот точно будет в тройке победителей. Зачем бизнесмен Сергей Коваль его построил, сколько это стоило и что вообще происходит, неизвестно. Но это не так уж и важно, ведь главное — результат. Так даже интереснее.

Здесь есть все: Владимир Высоцкий, поэма Мицкевича, неистовая чешуйчатая собака, драконьи яйца, бойницы, дух леса и колодец с алкоголем. И еще Сергей — ироничный и свободный от всякой заурядности человек.

В этот дом он приглашает всех людей и позволяет находиться здесь совершенно бесплатно: бизнесмен не закрывает дверь на ключ и разрешает приезжать в гости в любое время.

Шурин сфинкса из-под Витебска

Лет восемь назад в садовом товариществе «Строитель» появился белорусский филиал сфинкса. Его хозяин Руслан работал над ним почти три года.

— Лет семь назад я задумался: чем бы украсить дом, как его преобразить? Сначала хотел сделать череп: я ведь мотоциклист, а это неотъемлемый символ байкеров. Но жена была категорически против. Тогда начал перебирать, что еще может подойти, чтобы и по форме можно было к дому присоединить, и помещение было нормальное, пригодное для жизни. Так и появился сфинкс. Ни с поездками в Египет, ни с просмотром тематической передачи это не связано. Просто он хорошо подходит для стройки. И жена была в восторге от идеи.

Поначалу думал сделать сфинкса таким, каким он дошел до наших дней: без носа, осыпавшимся. Короче, побитым жизнью и французами. Но Ирина опять повлияла на планы: сказала, ей такой уродец не нужен. Пришлось полазить в интернете и отыскать изображение, как он мог выглядеть раньше, — рассказывал Руслан.

Крошечный дом площадью 16 квадратных метров

В пригороде Минска находится, возможно, самый маленький дом в стране. Крохотная постройка посреди богатых коттеджей смотрится как Daewoo Matiz на фоне самосвала. При своих скромных размерах дом представляет собой полноценное жилье: там есть гостиная, кухня, спальня, санузел, кладовая и небольшой балкон. Семья из трех человек живет там круглый год и чувствует себя совершенно комфортно.

За основу взят проект немецкого архитектора, предложившего вариант микродома для проживания одного студента. В оригинале немецкий дом имеет размеры 3×3 метра, у Виктора — 4×4 и другая планировка. Расширив площадь, он адаптировал дом для жизни трех человек. Общая площадь номинально составляет 16 квадратных метров, но за счет высокого потолка (3,8 метра) удалось организовать четыре полноценных уровня. Над гостиной расположена спальня, а под кухней — кладовая. Так что в действительности места хватает.

Особняк из мусора

Свой дом в агрогородке Снов Олег строит с девяностых годов. Сегодня это трехэтажный особняк с множеством комнат и собственной мастерской. Все бы ничего, но свое жилище скульптор построил исключительно из мусора, камней и глины. В ход пошло все — от автозапчастей до старых кусков жести, найденных где-то в поле.

После колледжа искусств творческий парень решил построить себе мастерскую и сделать пристройку. Теперь она вдвое, а то и втрое больше самого домишки и стягивает на себя все взгляды прохожих. Дом вроде не в обиде, а вот соседи иногда гневаются. По-свойски.

Замок графа Дракулы под Минском

Исполинских размеров коттедж на окраине Ратомки — один из самых странных частных домов в Беларуси. Оказавшись внутри, неподготовленный человек может впасть в состояние легкого оцепенения от увиденного. Черные стены, замысловатые механизмы, предметы мебели невообразимой формы, полные сюрреализма комнаты, от которых окончательно «сносит башню». В интернете дом упоминается как «Замок Андракулы». Он был построен в 1996 году, а сейчас сдается в аренду для проведения вечеринок.

Один из самых высоких и жутких дворцов в стране

Еще один нагоняющий страх замок находится в Гродно. Со стороны кладбища здание выглядит особенно угнетающе. Готичная высотка, о которой в городе гуляют разные слухи, давно стала одной из неофициальных достопримечательностей областного центра. Но известно о ней совсем мало.

Странный гродненский дом — один из самых высоких частных коттеджей в Беларуси. Построен он на перепаде рельефа. Со стороны реки первые три этажа выложены блоками для фундамента. Выше идут два полноценных этажа из кирпича, а над ними — еще два более узких уровня. Сверху, как и подобает замку, располагается остроконечная башня. Такой стиль в архитектуре был популярен в начале и середине девяностых, когда предприимчивые белорусы стали заниматься коммерцией и вкладывать заработанные деньги в строительство частных дворцов.

Жуткий дом креативного байкера

Пожалуй, самый жуткий и неформальный дом находится в поселке Ратомка неподалеку от Минска. Черти, черепа, таинственные символы, знаки и море жути — хозяин этого дома собрал здесь все. Стройка будет идти еще не один год, и со временем дом, со слов строителей, станет еще более впечатляющим. Будет повод приехать сюда еще раз!

Местные жители говорят, что такая атмосфера нагоняет жути, но все это вторично, главное — запал!

Самый большой дом на дереве

В Европе такие дома далеко не новость, у нас же на подобную романтику отваживаются единицы. Больше всех над постройкой дома на дереве заморочились владельцы агроусадьбы в 25 километрах от Минска. Там находится не ветхий шалаш, сбитый пацанами из того, что было, а добротный домик с прихожей, кухней, просторной комнатой, двумя балконами, душевой кабиной и туалетом — 36 квадратных метров в «подвешенном» состоянии.

Постройка сложена из бруса, внешняя отделка — имитация бруса, обработанная пропиткой. Гвозди не использовались — только прочные саморезы. Все материалы обошлись примерно в тысячу белорусских рублей.

Немного ДиКаприо в Светлогорске

Одна из главных улиц славного города в Гомельской области. Серость белорусских реалий словно кипятком обдает ярко-синий фасад дома, на котором изображен Лео в образе великого Гэтсби. Почему и зачем, не совсем понятно, с этим все сложно. Просто уродившийся здесь бизнесмен Александр Коновальчик решил немного разнообразить жизнь.

Мистический дом погибшего изобретателя

Беларусь, окрестности Ракова. Неприметная деревушка среди занесенных снегом полей. И вдруг какой-то сальвадорский сюр: экзотические животные и растения, гигантские насекомые, люди и чудовища. Хозяин этого коттеджа погиб во время пожара, и усадьба долго оставалась заброшенной, наводя страх и будоража воображение.

Хозяин этого дома был изобретателем, экспериментировал с электричеством, получал патенты. Потом его настигла одна из самых прискорбных белорусских бед: мужчина начал пить. В одну из ночей здесь случился пожар — необычного ученого не стало вместе с необычным домом.

Сегодня участок продан. Строение умирает, штукатурка с рисунками осыпается, бассейн покрывается тиной. Вероятно, скоро всех этих чудес не станет: новый владелец решил снести старые постройки и построить на их месте что-то новое.

Геокупол недалеко от Колодищей

«Иноземная» постройка появилась всего несколько лет назад. Это один из первых в Беларуси геодезических куполов, владелец которого бросил вызов стереотипам о том, каким должно быть загородное жилье.

Проект подготовил профессиональный проектировщик, а возведением дома Станислав занимается самостоятельно (у него за плечами 15-летний опыт строительства). Здесь мужчина намерен жить круглый год.

Деревня хоббитов и ее первый обитатель

Обычный парень из Мозыря задумал грандиозную авантюру: основать целое поселение хоббитов в глухой белорусской деревне. Первый дом он построил из дерева и глины, практически без затрат. О природном строительстве и своем начинании парень подробно рассказывает в собственном блоге и надеется однажды построить целое поселение, состоящее из таких домов.

Здесь он живет круглый год. Говорит, зимовать вполне комфортно.

«Снега навалило невероятно много, просто ходить вне тропинок затруднительно, снега выше колен, — пишет Евгений Раевский. — Несмотря на то что ветер и ночами температура опускается ниже 10 градусов, в доме все равно очень тепло благодаря такому количеству снега».