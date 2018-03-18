Видеофакт: Украинский боксер Александр Гвоздик выигрывает бой за титул чемпиона мира 18.03.2018, 12:22

Александр Гвоздик

Фото: iSport.ua

Украинец победил француза Мехди Амара единогласным решением судей.

Украинский боксер Александр Гвоздик стал "временным" чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. В ночь с субботы на воскресенье украинец победил француза Мехди Амара, сообщают информагентства.

По окончании 12 раундов все судьи отдали предпочтение украинцу – 116:112, 117:111 и 118:110. Представляем вашему вниманию полную запись боя.

"Временный" титул дает право Гвоздику в ближайшее время сразиться с полоноценным чемпионом мира по этой версии. Напомним, что этот пояс между собой разыграют Адонис Стивенсон и Баду Джек. Эта встреча состоится 19 мая в Монреале.

Напомним, первый номер рейтинга WBC, обязательный претендент на чемпионский пояс колумбиец Элейдер Альварес отказался от поединка против Гвоздика.