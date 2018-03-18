ОНТ сняло с эфира «Крым» и показало фильм в память об Олеге Табакове 18.03.2018, 12:45

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Кадр из фильма

Вместо фильма об оккупации полуострова была показана советская комедия «Гори, гори, моя звезда».

Белорусский телеканал ОНТ отменил показ фильма «Крым». Согласно программе передач, он должен был быть показан 17 марта в 23.50.

Партнером ОНТ является российский Первый канал, который за день до президентских выборов решил показать фильм «Крым» об истории любви на фоне оккупации полуострова весной 2014 года.

Однако фильм был снят с белорусского эфира. Вместо него показали советскую комедию «Гори, гори, моя звезда», пишет «Наша Нива».

В пресс-службе ОНТ заявили tut.by, что вчера был день памяти Олега Табакова. Поэтому вносились изменения в программу. Показ фильма «Гори, гори, моя звезда» посвящен памяти великого артиста.

14 июля 2017 года украинское посольство направило в МИД Беларуси ноту в связи с показом в минских кинотеатрах трейлера фильма «Крым». Выход ленты на широкий экран анонсировали в сентябре.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим называл этот фильм «фактически оправданием захвата Крыма». Показ в белорусских кинотеатрах российского фильма мог негативно повлиять на белорусско-украинские отношения, считал дипломат.

В итоге «Крым» так и не был показан в белорусском прокате.