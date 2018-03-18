МИД Украины: Голосование в Крыму ставит под вопрос легитимность выборов в РФ 18.03.2018, 16:47

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«Выборы» в Крыму не будут признаны международным сообществом.

Незаконное голосование в оккупированном Россией Крыму исказит результаты выборов президента РФ в целом, написала в Twitter 18 марта спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает "Гордон".

"Незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность", – заявила Беца.

Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 марта 2018 г.

Она также сообщила, что результаты голосования в оккупированном Крыму являются юридически ничтожными, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.