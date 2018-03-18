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МИД Украины: Голосование в Крыму ставит под вопрос легитимность выборов в РФ

  • 18.03.2018, 16:47
Фото: ria.ru

«Выборы» в Крыму не будут признаны международным сообществом.

Незаконное голосование в оккупированном Россией Крыму исказит результаты выборов президента РФ в целом, написала в Twitter 18 марта спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает "Гордон".

"Незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность", – заявила Беца.

Она также сообщила, что результаты голосования в оккупированном Крыму являются юридически ничтожными, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.


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