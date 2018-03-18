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Google обрушил стоимость биткоина

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  • 18.03.2018, 18:11
  • 1,425

Вместе с биткоином на новостях падают курсы и других криптовалют.

Биткоин потерял за сутки семь процентов стоимости на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google. Об этом пишет lenta.ru cо ссылкой на Cointelegraph.

К 14:20 мск 18 марта биткоин стоил 7,5 тысячи долларов, вечером 17 марта курс колебался около 8 тысяч долларов.

Google в марте объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют. До поисковика на такой же шаг пошла соцсеть Facebook. Как передает Sky News, планы запретить рекламу криптовалют и криптовалютных обменников есть также у Twitter.

Вместе с биткоином на новостях падают курсы и других криптовалют. Так, Ethereum к 14:30 стоил 500 долларов, потеряв с 17 марта 10 процентов. Ripple за сутки подешевел на 11 процентов до 60 центов.


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