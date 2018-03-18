Как Bild заранее «поздравила» Путина с победой 18.03.2018, 18:28

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В соцсетях много шуму наделал русскоязычный заголовок в немецкой газете Bild.

"БИЛЬД поздравляет Владимира Путина с победой на выборах", - такой заголовок на русском языке поместила самая массовая немецкая газета Bild в номере за 17 марта 2018 года, то есть за день до президентских выборов в России, сообщает "Немецкая волна".

В соцсетях тут же появились короткие видеоролики о том, что вот, мол, даже немцы "спешат поздравить" победителя. На самом деле это не совсем так, точнее - совсем не так.

В коротенькой заметке под наделавшим столько шуму заголовком перечисляются, в общем-то, известные всем факты: что соперники Путина по предвыборной гонке не имеют шансов на победу, что государственный ВЦИОМ предсказал победу хозяину Кремля с результатом не менее 69 процентов, что государственные телеканалы заполнены, как выразилась газета, "бессовестной пропутинской пропагандой", что российская оппозиция опасается фальсификаций результатов голосования. В отдаленных районах, например в Чечне, напоминает Bild, Путин в 2012 году набрал 99 процентов голосов при активности избирателей в 99 процентов.

Приводит газета и слова оппозиционного политика Алексея Навального, которого власти не допустили к участию в выборах в качестве кандидата и, как известно, единственного реального соперника Владимира Путина. Навальный так объясняет газете свой призыв бойкотировать голосование: "Потому что это не выборы, а обман. Тот, кто все же пойдет на выборы, легитимирует эту процедуру".

Именно поэтому газета Bild и решила "поздравить" "старого и нового президента" Владимира Путина заранее с предрешенной "победой".