Станцию метро «Вокзальная» откроют в 2020 году 18.03.2018, 22:13

Дома на улице Аэродромной в Минске снесут.

Об этом агентству «Минск-новости» рассказал глава Администрации Октябрьского района Минска Анатолий Жуковский.

– Как продвигается возведение третьей линии метро?

– Две станции строящегося первого участка третьей линии метрополитена расположены на территории Октябрьского района: «Вокзальная» и «Ковальская Слобода».

Ввести в эксплуатацию их предполагают в 2020 году. Третья линия метрополитена соединит жилой район Зеленый Луг с Курасовщиной.

На территории Октябрьского района она пройдет вдоль улицы Жуковского, через бывший аэропорт Минск-1 на улицу Лейтенанта Кижеватова.

– За счет чего планируется улучшить транспортное сообщение в районе?

– В нынешнем году намечено завершить создание Южной магистрали от улицы Аэродромной до улицы Асаналиева (ДС «Серова») с транспортной развязкой.

Предусмотрено строительство 3-го транспортного кольца, которое протянется через пойму реки Лошицы и соединит Октябрьский район с Ленинским и Московским, что даст стимул к градостроительному освоению территории в границах реки Лошицы, улиц Брестской и Лейтенанта Кижеватова.

– Какие еще объекты в районе остро нуждаются в финансировании?

– В капитальном ремонте и новом стадионе нуждается СШ № 62, построенная в 1979 году. Школьные помещения за счет ежегодного текущего ремонта находятся в удовлетворительном состоянии, но износ внутренних и наружных инженерных сетей составляет более 70 %, нарушена тепловая защита ограждающей конструкции кровли, существует острая необходимость в капитальном ремонте стен и оконных блоков. Требуются модернизация спортивных площадок и благоустройство территории

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Хотелось бы построить бассейны в парке «Курасовщина» и жилом районе Сокол. В районе улицы Корженевского зарезервирована территория для перспективного строительства многофункционального спортивного объекта.

Основная часть территорий, занятых низкоплотной застройкой, со временем будет реконструирована, в том числе территория в границах улиц Аэродромной – Авакяна – Сенницкой – Быховской, улиц Брестской – Лейтенанта Кижеватова. На месте существующих малоэтажных зданий разместятся новые жилые кварталы, школы, детские дошкольные учреждения, объекты торговли и обслуживания.

В общем, спокойно не будет.