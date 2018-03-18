Станислав Андрейчук: ЦИК РФ разогнал несколько избирательных комиссий 1 18.03.2018, 22:37

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Фото: ЦИК РФ

На сбор и анализ всех фактов нарушений может уйти несколько дней, а может и недель.

В день голосования на выборах президента России независимые наблюдатели зафиксировали немалое количество нарушений избирательного законодательства, пишет сайт телеканала «Белсат».

Члены избирательных комиссий совершали вбросы бюллетеней несмотря на наличие камер на избирательных участках.

«Главная особенность этих выборов – массовая, в том числе административная мобилизация, – говорит член Федерального Совета движения «ГОЛОС – За честные выборы» Станислав Андрейчук. – А также оперативная реакция Центризбиркома и правоохранительных органов. На одном из участков уже разогнали комиссию и результаты голосования аннулируются».

По мнению Андрейчука на сбор и анализ всех фактов нарушений может уйти несколько дней, а может и недель.

Карта нарушений ТУТ.