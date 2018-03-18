Белорусские власти боятся диалога даже с собственным населением Леонид Заико

18.03.2018, 22:44

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Признание своих ошибок - тоже элемент политической культуры.

В Беларуси отсутствует традиция политической культуры, которая после Октябрьской революции не формировалась, а стагнировала. Именно политическая культура предполагает, что в обществе существует уважение к мнению другого человека, когда люди слушают друг друга. У нас же хорошо умеют только подслушивать - с этим все в порядке. Убедился на себе.

Иногда от скуки я читаю иностранные издания. И как-то обнаружил большое исследование на тему, как относятся к конфликтам в разных странах. Оказалось, что в Украине, Беларуси, России, Туркменистане власть боится конфликтов. А вот в Германии, Франции, США - наоборот. В этих странах считают: есть конфликт - значит, есть проблема, которую надо срочно решить. Чем быстрее выявляются разные конфликты - даже совершенно мизерные, тем быстрее решается противоречие в обществе.

Корни белорусской монологовой культуры как раз в боязни конфликтов. Конфликты начинают затирать, элиминировать, душить. Нет конфликта - значит, и делать ничего не надо. Знаете, где находится самое бесконфликтное общество? На кладбище. Вот так у нас и стало.

Чиновники боятся ученых. Один их вид вызывает у них чувство интеллектуальной скукоженности. Хочется спросить членов нашего правительства: дорогие товарищи, вы были в немецком Бундестаге или в английском парламенте? Нет? Так вот: когда там обсуждают какую-то важную тему, то выступающие - будь то канцлер или министр - всегда ссылаются на результаты научных исследований, в том числе социологических, социометрических и экономических. Кто мешает премьеру Кобякову, почитав пару наших с вами диалогов, выступить с признанием, что Беларусь потеряла $70 млрд. из-за непрофессионализма правительства или какого-нибудь Пупкина?

Во времена Андропова были созданы спецгруппы, которые посещали магазины, пивные и рестораны, чтобы слушать, что там говорят люди. Более того, пробовали учинять конфликты в магазинах, чтобы посмотреть на реакцию населения, понять степень его терпимости. Спецслужбы любой страны должны улавливать конфликты и докладывать о них руководству государства - мол, в стране растет недовольство Дедами Морозами.

Наше правительство боится диалога даже с собственным населением. У него нет навыка, нет куража, нет аргументов, нет нахальства и уверенности. Оно какое-то пришибленное. Россияне сказали, что вводят запрет на молочку с 26 февраля, - наши начали чесать затылок и чуть ниже.

Что я предлагаю? Необходимо создать профессиональную группу спорщиков и переговорщиков, в которую войдут парочка ученых, парочка экономистов, парочка психологов и один психиатр. Когда русские увидят, что приехала профессиональная группа переговорщиков, - обомлеют. Это будет мобильная диалоговая группа белорусского правительства, которую будут высылать для разрешения всевозможных конфликтов - и с Россией, и с Индонезией, и с Литвой. Эта группа покажет чудеса в диалоге. Президент один не может закрыть все дыры, а эта группа будет ему подмогой и украшением. Что касается министров и вице-премьеров. Их тоже можно брать на переговоры. Но только для того, чтобы они учились их вести.

Наиболее четкий критерий оценки общества - опрос общественного мнения. Помните еврейский анекдот? «Тетя Соня, а шо такое «общественное мнение»? - Общественное мнение - это мнение тех, кого не спрашивали».

Надо начать с простого. Сделать Гайд-парк не на площади Бангалор, а недалеко от Администрации президента. Важно, чтобы диалоговая площадка была постоянной. В царское время такими площадками выступали университеты, политехнические музеи, где шли дискуссии. А мы можем наши нерентабельные заводы сделать таковыми.

Пустует же куча заводских зданий. Можно Дворец Республики сделать диалоговой площадкой. Так, каждую среду в 18.00 будем там собираться, вести дискуссии. Первую тему я уже предлагаю: «Беларусь - это кто или это что?».

Леонид Заико, «БелГазета»