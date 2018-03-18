«Выборы» без выбора Илья Яшин

18.03.2018, 23:00

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Илья Яшин сделал доклад о гибридной войне России в Украине

Фото: Илья Яшин / Facebook

То, что людей затаскивают на избирательные участки – очень показательно.

Если на выборах есть реальная конкуренция, то никого затаскивать не надо. Не нужно дополнительно мотивировать людей, чтобы они приходили на избирательные участки, когда есть непредсказуемый результат, столкновение избирательных программ и кандидатов. А если результат запрограммирован, у «кандидатов» расписаны роли, а в этом спектакле не хватает только зрителей - нужны песни и пляски, чтобы мотивировать людей прийти на участки. «Выборы» без выбора всегда требуют дополнительной мотивации

Илья Яшин, «Настоящее время»