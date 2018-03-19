Борис Джонсон: Отравление Скрипаля отразится на российских активах в Великобритании 19.03.2018, 7:52

Фото: AFP 2018 / KIRSTY WIGGLESWORTH

Деньгами «друзей Путина» может заняться Совет национальной безопасности королевства.

История с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля может отразится на российских гражданах, которые ведут дела в Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, информирует Reuters.

По словам министра, должен собраться Совет национальной безопасности, чтобы решить, "какие дальнейшие меры" могут быть в этой связи приняты.

Агентство отмечает, что некоторые представители британского парламента призвали премьер-министра Терезу Мэй заморозить в королевстве частные активы людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

4 марта в Великобритании были госпитализированы 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.

Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.

По Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении вещества в Солсбери отдал лично Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.