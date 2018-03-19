Рабочих заставляют покупать «специальную» колбасу 1 19.03.2018, 7:59

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Государственные профсоюзы создали свое колбасное изделие и навязывают его трудовым коллективам.

Госпрофсоюзы хотят объединить трудовые коллективы специальной колбасой.

Федерация профсоюзов Беларуси выпустила собственную колбасу и теперь продвигает ее в лучших традициях советского агитпропа, пишет praca-by.info.

Анализ рынка, добросовестная конкуренция, пиар и маркетинг, многоуровневая рекламная кампания с целью завоевать любовь и преданность потребителя - ни в чем из перечисленного не нуждается Федерация профсоюзов Беларуси, выпустившая недавно собственную колбасу на Миорском мясокомбинате. Единственный известный способ продвижения продукта для ФПБ - это письмо, спущенное вниз по вертикали профсоюзных организаций, «носящее рекомендательный характер».

В письме, как водится, профсоюзам, входящим в ФПБ, ненавязчиво рекомендуется ввести сервелат «Профсоюзный» в меню каждой столовой, турбазы и санатория. Возможно, маркетологи и рекламщики зря недооценивают такой способ продвижения продукта, как административный ресурс.

Особого внимания заслуживает не только содержание письма, но и неповторимый слог, которым оно написано. Чтобы достичь такой концентрации канцеляризмов на одно предложение, вероятно, нужно создать не одну сотню подобных документов. Так, вместо того, чтобы написать «дешево и вкусно», автор письма применяет зубодробительный оборот «Данное колбасное изделие имеет высокие органолептические качества и приемлемую политику ценообразования, так как выпускается с предоставлением скидки «от производителя». При этом совершенно не ясно ни то, как колбаса может иметь собственную политику, ни почему скидка «от производителя» взята в кавычки.

Еще один прием стоит взять на заметку рекламщикам: по мнению ФПБ, любой товар, не говоря уже о колбасном батоне, сделает привлекательным «позиционирование белорусского орнамента и единение трудового коллектива».

После такого пассажа любой копирайтер должен понять, что соревнования с ФПБ в красноречии будут напрасны; остается только повторить вслед за федерацией профсоюза: «Сервелат «Профсоюзный» - для дружного коллектива!»