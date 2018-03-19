«Выборы»-2018: Путин повторяет судьбу позднего Лукашенко 19.03.2018, 8:41

Владимир Путин

Уже понятно, с чего начнется крах диктаторского режима.

Крах режима президента РФ Владимира Путина начнется с экономических процессов.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Института политического образования Александр Солонтай, комментируя "выборы" президента России 18 марта:

- Владимир Путин сам лишил всяких иллюзий по поводу того, что выборы Путина могут быть выборами не Путина, а президента Российской Федерации. Сначала он ограничил кандидатов в президенты, которые могут баллотироваться, затем он организовал специфические процедуры агитационного процесса, затем, в ходе этого процесса, предоставил телепространство специфическим группам и переформатировал электоральное поле, ну а потом, для большей уверенности, сформировал "под себя" избирательные комиссии.

Таким образом, даже если бы российские избиратели вдруг пришли и бросили бы бюллетени не за Путина, то победителем все равно объявят Путина. Из-за этого думающие избиратели вообще не собираются на участки, стараясь избегать этой темы и не дискутировать в семьях, а остальные придут на избирательные участки как на праздник. Там нальют, будут фестиваль, гармошка, аттракцион, народный ансамбль, и они не будут слишком задумываться над тем, что это выборы. Они будут думать, что это плановая встреча, на которую надо сходить, чтобы бросить бюллетень, отчитаться сельскому главе, мэру, директору школы или заведующему поликлиникой: "Все нормально, мы бюллетень бросили!" Ну а дальше можно идти заниматься своими делами.

Это очень напоминает Советский Союз. Разница в том, что в России не будут преследовать тех избирателей, которые на участки не придут. Фактически, это единственное смягчение, которое произошло в РФ с тех темных времен. Если раньше в СССР преследовали тех, кто не приходил голосовать (и еще в бюллетене был только один кандидат), то теперь формально кандидатов много, для того, чтобы не напороться на проблемы протестного голосования, власть не заставит всех прийти на участки, а планово организует контролируемое голосование.

Никаких интриг на этих выборах нет и быть не может. Если изначально Путин давал какие-то поводы думать, что он устроит выборы с интригой, то сразу же в ходе избирательной кампании снял эту интригу, допустив не всех кандидатов к регистрации.

Такие кандидаты, как Ксения Собчак, Павел Грудинин, выполняют функцию легитимации выбора. Для того, чтобы показать Западу видимость альтернативы, продемонстрировать, что избиратель имел возможность голосовать иначе, и, понимая, что ни Ксения Собчак, ни Павел Грудинин, ни кто-то другой не могут мобилизовать избирателей в России, власть допустила их. С одной стороны, это легитимизирует волеизъявление, а с другой - показывает своеобразную "получестность" для избирателя самого Путина.

Не столько для того, чтобы избирательные участки не были пустыми, потому что там, где очень хорошо контролируемый электорат, сама "Единая Россия" и Кремль смогут мобилизовать избирателей, чтобы они массово пошли и проголосовали за Путина. А вот там, где электоральная ситуация у него не очень выгодна, они сделают так, чтобы не было хорошей мобилизации на избирательных участках. Вопрос в том, чтобы на избирательных участках даже у сторонников Путина не возникало подозрения, что Путин узурпировал власть: вот, есть же в бюллетене пара других кандидатов, причем неадекватных. Соответственно, точно надо голосовать за Путина.

Российская ситуация с кандидатами в президенты создается не только непосредственно на самих выборах. Задолго до их проведения российская власть делает зачистку потенциальных кандидатов: некоторых политиков дискредитируют, некоторых физически убивают. Пример тому - Борис Немцов, который, очевидно, был бы кандидатом в президенты от российской оппозиции, если бы он сейчас был жив. Поэтому тот список кандидатов в президенты, который сегодня получат россияне в избирательном бюллетене, сформирован не только накануне самих выборов (кого дать от власти, кого от оппозиции). Он формируется задолго до объявления выборов, когда Кремль просто осуществляет тотальную зачистку российского политикума и не позволяет российским оппозиционным политикам вести классическую политическую деятельность. Поэтому неудивительно, что российский избиратель получает такое сухое, бедное меню в день голосования.

Владимир Путин потерял легитимность даже не тогда, когда начал организовывать зачистку российского внутреннего политического пространства, а тогда, когда стал агрессивно вести себя на мировой арене. Потому что когда мы говорим о понятии легитимности, вопрос "настоящий царь или нет" и воспринимают ли его таковым, имеет два аспекта: внутренний и внешний. Во внутреннем аспекте Путин, независимо от того, президент он или премьер-министр, является тем самым "настоящим царем". Потому что россиянам в голове нужен царь. А вот во внешнем мире Путин перестал быть "настоящим царем", легитимным рукопожатным лидером государства в момент, когда развязал две войны - в Украине и Сирии.

В этот момент он потерял легитимность, и как бы он ни провел выборы, даже если бы они были настоящими, он все равно не был бы легитимным. То есть Путин потерял легитимность, и выборы ему не помогут. И это отразится на том, как он будет вести себя и что делать как президент. По моему мнению, будучи президентом, он будет пытаться вырваться из этой ловушки, в которую сам себя загнал. Он будет пытаться сторговаться - сказать миру: мол, хорошо, я уже наделал дел, давайте теперь подумаем, как это исправлять, потому что внутри страны меня поддерживают. А мир будет отходить от него и не подавать ему руки, понимая, что он недоговороспособен, следовательно, нет никакого смысла с ним договариваться, он все равно ничего не выполнит. Вот так и будет проходить его каденция. Путин будет пытаться получить договоренности, демонстрируя готовность договариваться, подобно позднему Александру Лукашенко, который до сих пор ведет себя в таком духе. А мир будет отвечать: мы тебя не трогаем, мы не завалили твою страну, не включили такой режим санкций, чтобы Россию накрыло полностью медным тазом, но и сидеть с тобой за одним столом и разговаривать на равных тоже не будем.

Путин абсолютно повторил судьбу Лукашенко и превращается в российского Назарбаева: пожизненно, с оттягиванием сроков и болезненным пребыванием у власти, когда физическое здоровье не позволяет до конца контролировать и понимать ситуацию, и передачей реальных рычагов власти своему окружению, которое бесконечно ссорится между собой.

Мы увидели и в последнюю каденцию Путина, как падали главы администрации президента, менялись министры, вице-премьеры, перестановки были огромные среди круга олигархов. И в дальнейшем будет еще больше таких процессов, ведь чем больше президент сбрасывает на окружение различных оперативных дел - но при этом государство остается централизованным - тем больше столкновений будет происходить вокруг президента внутри Кремля.

То, что на выборах Путина президентом станет Путин, никак не изменит расклад Путина по отношению к Украине и мира относительно Путина. Просто в определенный момент появится ощущение, словно, возможно, что-то будет по-новому, а через несколько месяцев станет ясно, что все останется так, как было.

Затянутое пребывание Путина у власти закончится для него полным крахом. В частности, экономические пертурбации, которые начались в России (он не может закрыть границы в современном мире) завершатся тем, что российская экономика именно при Путине и начнет падать, особенно в конце каденции, которая начнется после выборов 18 марта. Собственно, это и станет приговором российскому империализму. Нет ни одной формулы и возможности оставлять экономику, связанную с мировым экономическим пространством, и при этом одновременно строить империю. Это невозможно. Тем более, это невозможно на обломках Советского Союза, где процессы начали играть в противоположную сторону. Поэтому времена Путина станут периодом, когда он пытался затормозить естественный распад советских процессов на территории России. Но, несмотря на затяжную президентскую каденцию, он не смог остановить необратимый процесс.

Я не думаю, что внезапная смерть Путина наступит именно в эту каденцию. Думаю, в течение этого периода начнется его экономический кризис: когда даже те люди, которые считали, что при Путине благосостояние выросло, начнут отворачиваться от него и считать, что Кремль не обеспечивает экономического благополучия даже для тех, кто сегодня пойдет и проголосует за Путина.

Думаю, сначала для Путина начнется такая экономическая смерть. А если он еще раз продолжит каденцию, может наступить и внезапная физическая смерть. И вот после этой внезапной физической смерти в какую-то следующую энную каденцию, возможно, ни один преемник не сможет сделать то, что сделал Путин, - сгрести все вместе и держать в одних руках. Возможен, в том числе, и распад Российской Федерации. Возможны очень невероятные сценарии по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, но это будет нескоро. Украине нужно учиться жить в реалиях того, что в ближайшие годы Путину хватит физического здоровья держать Россию, более того, он будет продолжать имперские агрессивные действия, пытаясь еще распространить свое влияние и расширить границы современной путинской империи.

Перспектива изменений в российском авторитарном состоянии достаточно далека. Ближайшая перспектива - дождаться, пока экономические процессы не станут необратимыми. Украина будет успешной, если за это время она сделает экономические трансформации. Если же мы дождемся, когда кризис в российской экономике станет очень глубоким и еще больше потянет за собой Украину, это будет трагедией для нас.