Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера 4 19.03.2018, 8:59

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Герхард Шрёдер

Фото: AP

Бывший канцлер Германии – важнейший лоббист Путина в Европе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом 18 марта украинский дипломат заявил немецкой газете Bild.

По словам Климкина, важно ввести ограничительные меры против тех, кто занимается продвижением проектов РФ за границей.

"Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – подчеркнул глава МИД.

В 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ и стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток – 2", а также совет директоров "Роснефти".