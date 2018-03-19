Домрачева после победы пообщалась с королем Норвегии прямо на стадионе 3 19.03.2018, 9:11

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Белорусская спортсменка поделились с монархом впечатлениями от гонки.

В норвежском Холменколлене завершился этап Кубка мира по биатлону. В гонке преследования Дарья Домрачева одержала красивую победу. После цветочной церемонии она побывала на аудиенции короля Норвегии Харальда V. Встреча прошла в неформальной обстановке прямо на стадионе в ложе, откуда за гонкой следил король. Дарья и Харальд V обменялись любезностями и поделились впечатлениями от гонки, пишет kp.by.

Харальд V регулярно посещает биатлонные гонки. В 2016 году, когда чемпионат мира проходил в Холменколлене, каждый чемпион удостаивался встречи с королем или кем-то из членов королевской семьи.

Харальду V 81 год, его коронация состоялась 23 июня 1991 года. Его отец Улаф V в 1928 году становился Олимпийским чемпионом по парусному спорту в классе 6-метровых лодок. Харальд V также выступал на Олимпийских играх (в 1964, 1968, 1972 годах) в парусном спорте и нес флаг Норвегии на Играх-1964 в Токио. Олимпийские медали он не выиграл, но становился чемпионом мира в 1987 году. Праздник в честь 25-летия его правления (в 2016 году) ознаменовался спортивными играми — на лыжный склон возле Королевского дворца вышли представители норвежских монархов, в том числе 78-летния королева Соня, сын Хокон, невестка Метте-Марит и внуки - Ингрид Александра и Сверре Магнус.