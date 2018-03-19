Савик Шустер: Протесты на Болотной – высшая точка личного страха Путина
- 19.03.2018, 9:22
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После в ход пошли спецоперации «Крым» и «Сирия».
Журналист и телеведущий Савик Шустер передал изданию "Гордон" фрагмент своей будущей книги "От Кремля до Майдана. Десять лет страха, унижения и надежды Украины". В публикуемом отрывке Шустер объясняет, как массовые протесты в Москве и других российских городах в 2012 году напугали президента РФ Владимира Путина, как в ближайшие годы он будет множить страх и унижение не только внутри России, но и в странах развитой демократии, и почему это особенно важно понимать Украине.
Книга выйдет в мае 2018 года в издательстве "Брайт Стар Паблишинг", основанном Дмитрием Кириченко.
По словам Савика Шустера, на написание собственной книги его вдохновила теория французского политолога Доминика Муази, который считает массовые страх, унижение и надежду движущей силой народов. Тележурналист больше года проводил в своих эфирах эксперимент по измерению массовых эмоций. Результаты эксперимента, подчеркнул Шустер, дали ему возможность развить теорию Муази до практического руководства к действию, а именно вместе с командой социологов "создать первую эмоциональную карту Украины, которая, как дорожная карта нового поколения, может вывести страну на верную дорогу".
Журналист подчеркнул, что через призму массовых эмоций он описывает и анализирует важнейшие политические события в Украине и России, свидетелем которых стал, дает авторскую оценку проблемам современной Украины и предлагает пути их решения. Фрагмент из главы "Буря эмоций", приведенный ниже, показывает, по словам Шустера, как политический лидер может моделировать события, которые вызывают разрушающую надежду у масс, на примере трех президентских сроков Владимира Путина.
…Грозный взяли. Путин был избран президентом в первом туре. Но случилось непредвиденное: 12 августа 2000 года, всего через три месяца после его инаугурации, погибла атомная подводная лодка "Курск".
"Она утонула", – так ответил президент России всемирно известному американскому журналисту Ларри Кингу на вопрос: "Что произошло с вашей лодкой?" Именно этот момент можно считать наивысшей точкой унижения, пережитого Путиным лично перед страной и миром. Другого ответа ни Ларри Кингу, ни своему народу у него тогда не было.
Через 18 лет, ровно за неделю до выборов, 11 марта 2018 года, Путин трансформировал тогдашнее унижение в сегодняшнюю надежду, заявив: "Ну чего греха таить, мы же все с вами хорошо знаем, в каком состоянии тогда были вооруженные силы". Этими словами он дал народу понять, что теперь армия готова. Готова к новому Крыму и новой Сирии.
В сентябре 2000 года, почти через месяц после трагедии с "Курском", на вопрос журналиста CNN Ларри Кинга "Что произошло с подлодкой?" президент РФ Путин ответил: "Она утонула".
Захват чеченскими террористами в заложники 916 зрителей мюзикла "Норд-Ост" в театре на Дубровке в центре Москвы 23 октября 2002 года вызвал очередную волну страха и унижения в массах. Путин уже чувствовал, что быстрее и дешевле всего надежду в массах вызывает месть, и немедленно приказал силовикам найти способ уничтожения террористов.
Операцию по спасению заложников никто не готовил. Террористов отравили газом вместе с невинными людьми, из которых больше 130 погибли от удушения при полном отсутствии организованной помощи. А журналисты, особенно телевизионщики, должны были освещать штурм театра, как операцию по спасению людей. Я тогда работал заместителем главного редактора "НТВ", и мы не подчинились этому негласному распоряжению. За это я был в конце концов уволен и изгнан из России. Один высокий чин в ФСБ в те дни сказал мне в частной беседе: "Тех, кто планировал эту операцию, надо было сурово наказать, а их наградили".
Вскоре после трагедии на Дубровке в Кремль вызвали руководителей крупнейших российских телеканалов. Я, как "провинившийся", тоже обязан был явиться. "Разбор полетов" проходил в кабинете Владислава Суркова (советник Путина, в 2004 году был заместителем руководителя администрации президента РФ. – "ГОРДОН"). Еще вчера уважительно здоровавшиеся телевизионные начальники смотрели на меня, как на прокаженного. Боялись пересечься взглядом: не дай бог, в Кремле подумают, что они со мной солидарны. Внезапно все как один руководители каналов стали говорить, что в таких ситуациях нужно вводить цензуру.
Но уровень страха и унижения в народе был настолько высок, что ни цензура, ни пропаганда не помогали. Я считаю, что именно после этих военных действий в центре Москвы Путин решил взять под личный контроль эмоциональное состояние россиян.
Массовая информация формирует массовые эмоции. Поэтому первоочередной задачей стало не то что подчинить, а забрать в собственность "Первый канал" и "НТВ". Затем нужно было прекратить частые появления в эфире членов парламента, критиковавших президента и отстаивающих ценности либеральной демократии. Но это надо было сделать так, чтобы ни у кого, в том числе на Западе, не возникло вопросов. "Союз правых сил" Бориса Немцова и "Яблоко" Григория Явлинского просто не пропустили в Государственную думу на выборах в декабре 2003 года.
То, как три федеральных канала – "Первый", "НТВ" и "ВГТРК" – осветили захват 1128 заложников в североосетинском городе Беслане на школьной линейке 1 сентября 2004 года, говорило о том, что Путин достигает своей цели.
Преступно организованная операция по спасению заложников, в ходе которой погибли 333 человека, в том числе 186 детей, была объявлена безоговорочной победой. В народе появилась надежда: если через месяц после штурма театра на Дубровке 83% опрошенных (опрос ВЦИОМ, проводившийся с 22 по 25 ноября 2002 года. – "ГОРДОН") ответственность за жертвы возложили на власть, то через год после штурма школы в Беслане такой позиции придерживались всего 27% россиян (опрос "Левада-центра", проводившийся с 19 по 22 августа 2005 года. – "ГОРДОН").
Оседлав волну народной надежды, президент отменил выборы губернаторов, чтобы уже никто не мог ему помешать формировать эмоциональное состояние жителей России. К тому времени почти каждый губернатор сплотил вокруг себя мощную элиту, состоявшую из силовиков, местных олигархов и "воров в законе", сам распоряжался бюджетом и управлял эмоциями жителей региона.
Устранив губернаторов, Путин устранил конкурентов. В то время у него еще не было своей до конца сформированной элиты: ни из силовиков, ни из олигархов, только ближний круг, в который входили члены кооператива "Озеро". Но он уже научился выдавать надежду народу из собственных рук (кооператив "Озеро" – дачный кооператив на берегу Комсомольского озера в Ленинградской области, учрежденный Путиным и еще семью пайщиками в 1996 году. Впоследствии именно пайщики кооператива "Озеро" стали занимать значимые посты в администрации российского президента и руководить крупными государственными компаниями. – "ГОРДОН").
Россияне чувствовали страх и унижение не только из-за угрозы терроризма, но и по причине нищенских условий жизни. Однако в экономике Путин не мог или не хотел что-либо менять – по меньшей мере, каждый пятый россиянин выживал в нищете. Экономика росла, только если повышались цены на нефть и газ. Поэтому источник надежды в первом десятилетии 2000-х российский президент находил лишь в себе или в конфликтах с бывшими советскими республиками.
Но ни президент в образе альфа-самца, ни словесные перепалки с Латвией и Эстонией за права русскоязычных граждан, ни с Украиной за остров Тузла не давали того количества надежды, которое было необходимо, чтобы разбавить страх и унижение и предотвратить возможные массовые протесты. Даже вооруженное нападение на Грузию в августе 2008 года, превращенное на экранах российских телевизоров в сокрушительную победу в пятидневной войне, не дало нужного результата.
Путин не мог присвоить все лавры себе, потому что президентом был Дмитрий Медведев, который, наверное, умеет многое, но только не возбуждать эмоции масс. К тому же война началась в день открытия летних Олимпийских игр в новой мировой столице – загадочном Пекине, что снижало эффективность пророссийской пропаганды. Могу предположить, что в преддверии своего третьего срока Путин пришел к двум выводам:
Чтобы вызвать надежду у своих подданных, нужны события, становящиеся не локальными, а мировыми новостями;
Начинать нужно с событий, которые подталкивают к созиданию.
Он поставил задачу любой ценой заполучить зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Задача была выполнена, и народ начал с надеждой смотреть в будущее. Но случилась Болотная, и Путин по-настоящему испугался (широкомасштабные протестные акции в Москве и более чем в 50 российских городах, начиная с 6 мая 2012 года, против недемократических выборов в РФ. Самая многочисленная акция протеста прошла на Болотной площади в Москве. – "ГОРДОН").
Этот момент можно считать наивысшей точкой его личного страха. Поиск событий, подталкивающих к созиданию, был прекращен. В ход пошли спецоперации "Крым" и "Сирия". Путин обратил свой страх в разрушающую надежду для своего народа: "Берегись, весь мир, русские идут!" Аннексия Крыма спровоцировала эмоциональный взрыв сразу в трех направлениях. Россияне взлетели от ощущения надежды, украинцы "упали" от унижения, европейцы вздрогнули от страха перед внезапно разрушенным миропорядком. Путин сделался искусным дирижером эмоций масс.
5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Российскую Федерацию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 в Южной Корее за организованное государством использование допинга среди своих атлетов. Такое произошло впервые в истории спорта. Неимоверное унижение президента и страны, да еще после триумфальной для Путина Олимпиады в Сочи.
Естественно, представители Кремля назвали это заговором Запада, однако верховный главнокомандующий не задействовал свои информационные войска. Думаю, что хотел, но сдержался: идти на бойкот мира спорта было слишком рискованно, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Зато на следующий же день, 6 декабря, Путин сообщил своему народу, что будет президентом до 2024 года. Он мгновенно погасил массовое унижение и вселил надежду на завтрашний день.
Можно предположить, что Путин продолжит общаться со своим народом напрямую и управлять его базовыми эмоциями, а для этого ему понадобятся громкие события глобального масштаба.
К тому же Путин дал понять мировым элитам и массам, что еще долго собирается влиять на их эмоциональное состояние так же, как это делали генеральные секретари ЦК КПСС. Президент всея Руси несет друзьям надежду, а врагам – страх и унижение. Вот только друзья сегодняшнего Кремля довольно специфические. Если, к примеру, Фидель, Че и Хо (Фидель Кастро, Че Гевара, Хо Ши Мин. – "ГОРДОН") хотя бы разделяли коммунистические идеи октября 1917-го, то Рамзан, Аксен и Башар (Рамзан Кадыров, Сергей Аксенов и Башар Асад. – "ГОРДОН") – всего лишь "верные солдаты" Путина.
Советский Союз заражал массы по всему миру идеей коммунизма и давал им надежду. Владимир Путин несет надежду только лидерам, подобным себе, или главарям и их пособникам. А народам, создавшим или создающим гражданское общество, Путин может предложить исключительно страх и унижение.
Что значит для американцев вмешательство в их выбор президента? Унижение. А для британцев отравление двух бывших сотрудников ФСБ Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля? Казалось бы, жителей Великобритании уже ничем не удивишь, даже местью "предателям" организации, в которую есть вход, но нет выхода, в которой закон вендетты действует повсюду и не имеет срока давности. Но зачем нужно было применять радиоактивный полоний и нервно-паралитический газ? Несомненно, британцы испытывают страх и унижение.
"Мы не боимся санкций, у нас есть ракеты!" – таков посыл Кремля своему народу. Так что нам всем нужно быть готовыми к событиям глобального масштаба, которыми Путин будет вызывать разрушающую надежду в массах россиян. Особенно важно это понимать народу Украины.