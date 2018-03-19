Савик Шустер: Протесты на Болотной – высшая точка личного страха Путина 19.03.2018, 9:22

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Савик Шустер

После в ход пошли спецоперации «Крым» и «Сирия».

Журналист и телеведущий Савик Шустер передал изданию "Гордон" фрагмент своей будущей книги "От Кремля до Майдана. Десять лет страха, унижения и надежды Украины". В публикуемом отрывке Шустер объясняет, как массовые протесты в Москве и других российских городах в 2012 году напугали президента РФ Владимира Путина, как в ближайшие годы он будет множить страх и унижение не только внутри России, но и в странах развитой демократии, и почему это особенно важно понимать Украине.

Книга выйдет в мае 2018 года в издательстве "Брайт Стар Паблишинг", основанном Дмитрием Кириченко.

По словам Савика Шустера, на написание собственной книги его вдохновила теория французского политолога Доминика Муази, который считает массовые страх, унижение и надежду движущей силой народов. Тележурналист больше года проводил в своих эфирах эксперимент по измерению массовых эмоций. Результаты эксперимента, подчеркнул Шустер, дали ему возможность развить теорию Муази до практического руководства к действию, а именно вместе с командой социологов "создать первую эмоциональную карту Украины, которая, как дорожная карта нового поколения, может вывести страну на верную дорогу".

Журналист подчеркнул, что через призму массовых эмоций он описывает и анализирует важнейшие политические события в Украине и России, свидетелем которых стал, дает авторскую оценку проблемам современной Украины и предлагает пути их решения. Фрагмент из главы "Буря эмоций", приведенный ниже, показывает, по словам Шустера, как политический лидер может моделировать события, которые вызывают разрушающую надежду у масс, на примере трех президентских сроков Владимира Путина.

…Грозный взяли. Путин был избран президентом в первом туре. Но случилось непредвиденное: 12 августа 2000 года, всего через три месяца после его инаугурации, погибла атомная подводная лодка "Курск".

"Она утонула", – так ответил президент России всемирно известному американскому журналисту Ларри Кингу на вопрос: "Что произошло с вашей лодкой?" Именно этот момент можно считать наивысшей точкой унижения, пережитого Путиным лично перед страной и миром. Другого ответа ни Ларри Кингу, ни своему народу у него тогда не было.

Через 18 лет, ровно за неделю до выборов, 11 марта 2018 года, Путин трансформировал тогдашнее унижение в сегодняшнюю надежду, заявив: "Ну чего греха таить, мы же все с вами хорошо знаем, в каком состоянии тогда были вооруженные силы". Этими словами он дал народу понять, что теперь армия готова. Готова к новому Крыму и новой Сирии.

В сентябре 2000 года, почти через месяц после трагедии с "Курском", на вопрос журналиста CNN Ларри Кинга "Что произошло с подлодкой?" президент РФ Путин ответил: "Она утонула".

Захват чеченскими террористами в заложники 916 зрителей мюзикла "Норд-Ост" в театре на Дубровке в центре Москвы 23 октября 2002 года вызвал очередную волну страха и унижения в массах. Путин уже чувствовал, что быстрее и дешевле всего надежду в массах вызывает месть, и немедленно приказал силовикам найти способ уничтожения террористов.

Операцию по спасению заложников никто не готовил. Террористов отравили газом вместе с невинными людьми, из которых больше 130 погибли от удушения при полном отсутствии организованной помощи. А журналисты, особенно телевизионщики, должны были освещать штурм театра, как операцию по спасению людей. Я тогда работал заместителем главного редактора "НТВ", и мы не подчинились этому негласному распоряжению. За это я был в конце концов уволен и изгнан из России. Один высокий чин в ФСБ в те дни сказал мне в частной беседе: "Тех, кто планировал эту операцию, надо было сурово наказать, а их наградили".

Вскоре после трагедии на Дубровке в Кремль вызвали руководителей крупнейших российских телеканалов. Я, как "провинившийся", тоже обязан был явиться. "Разбор полетов" проходил в кабинете Владислава Суркова (советник Путина, в 2004 году был заместителем руководителя администрации президента РФ. – "ГОРДОН"). Еще вчера уважительно здоровавшиеся телевизионные начальники смотрели на меня, как на прокаженного. Боялись пересечься взглядом: не дай бог, в Кремле подумают, что они со мной солидарны. Внезапно все как один руководители каналов стали говорить, что в таких ситуациях нужно вводить цензуру.

Но уровень страха и унижения в народе был настолько высок, что ни цензура, ни пропаганда не помогали. Я считаю, что именно после этих военных действий в центре Москвы Путин решил взять под личный контроль эмоциональное состояние россиян.

Массовая информация формирует массовые эмоции. Поэтому первоочередной задачей стало не то что подчинить, а забрать в собственность "Первый канал" и "НТВ". Затем нужно было прекратить частые появления в эфире членов парламента, критиковавших президента и отстаивающих ценности либеральной демократии. Но это надо было сделать так, чтобы ни у кого, в том числе на Западе, не возникло вопросов. "Союз правых сил" Бориса Немцова и "Яблоко" Григория Явлинского просто не пропустили в Государственную думу на выборах в декабре 2003 года.

То, как три федеральных канала – "Первый", "НТВ" и "ВГТРК" – осветили захват 1128 заложников в североосетинском городе Беслане на школьной линейке 1 сентября 2004 года, говорило о том, что Путин достигает своей цели.

Преступно организованная операция по спасению заложников, в ходе которой погибли 333 человека, в том числе 186 детей, была объявлена безоговорочной победой. В народе появилась надежда: если через месяц после штурма театра на Дубровке 83% опрошенных (опрос ВЦИОМ, проводившийся с 22 по 25 ноября 2002 года. – "ГОРДОН") ответственность за жертвы возложили на власть, то через год после штурма школы в Беслане такой позиции придерживались всего 27% россиян (опрос "Левада-центра", проводившийся с 19 по 22 августа 2005 года. – "ГОРДОН").

Сентябрь 2008 года, Беслан, школа №1. Ровно четыре года назад здесь произошел захват и последующее освобождение заложников. В ходе операции погибли в том числе 186 детей. Фото: Kazbek Vakhayev / ЕРА

Оседлав волну народной надежды, президент отменил выборы губернаторов, чтобы уже никто не мог ему помешать формировать эмоциональное состояние жителей России. К тому времени почти каждый губернатор сплотил вокруг себя мощную элиту, состоявшую из силовиков, местных олигархов и "воров в законе", сам распоряжался бюджетом и управлял эмоциями жителей региона.

Устранив губернаторов, Путин устранил конкурентов. В то время у него еще не было своей до конца сформированной элиты: ни из силовиков, ни из олигархов, только ближний круг, в который входили члены кооператива "Озеро". Но он уже научился выдавать надежду народу из собственных рук (кооператив "Озеро" – дачный кооператив на берегу Комсомольского озера в Ленинградской области, учрежденный Путиным и еще семью пайщиками в 1996 году. Впоследствии именно пайщики кооператива "Озеро" стали занимать значимые посты в администрации российского президента и руководить крупными государственными компаниями. – "ГОРДОН").

Россияне чувствовали страх и унижение не только из-за угрозы терроризма, но и по причине нищенских условий жизни. Однако в экономике Путин не мог или не хотел что-либо менять – по меньшей мере, каждый пятый россиянин выживал в нищете. Экономика росла, только если повышались цены на нефть и газ. Поэтому источник надежды в первом десятилетии 2000-х российский президент находил лишь в себе или в конфликтах с бывшими советскими республиками.

Но ни президент в образе альфа-самца, ни словесные перепалки с Латвией и Эстонией за права русскоязычных граждан, ни с Украиной за остров Тузла не давали того количества надежды, которое было необходимо, чтобы разбавить страх и унижение и предотвратить возможные массовые протесты. Даже вооруженное нападение на Грузию в августе 2008 года, превращенное на экранах российских телевизоров в сокрушительную победу в пятидневной войне, не дало нужного результата.

Путин не мог присвоить все лавры себе, потому что президентом был Дмитрий Медведев, который, наверное, умеет многое, но только не возбуждать эмоции масс. К тому же война началась в день открытия летних Олимпийских игр в новой мировой столице – загадочном Пекине, что снижало эффективность пророссийской пропаганды. Могу предположить, что в преддверии своего третьего срока Путин пришел к двум выводам:

Чтобы вызвать надежду у своих подданных, нужны события, становящиеся не локальными, а мировыми новостями;

Начинать нужно с событий, которые подталкивают к созиданию.

Он поставил задачу любой ценой заполучить зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Задача была выполнена, и народ начал с надеждой смотреть в будущее. Но случилась Болотная, и Путин по-настоящему испугался (широкомасштабные протестные акции в Москве и более чем в 50 российских городах, начиная с 6 мая 2012 года, против недемократических выборов в РФ. Самая многочисленная акция протеста прошла на Болотной площади в Москве. – "ГОРДОН").

Этот момент можно считать наивысшей точкой его личного страха. Поиск событий, подталкивающих к созиданию, был прекращен. В ход пошли спецоперации "Крым" и "Сирия". Путин обратил свой страх в разрушающую надежду для своего народа: "Берегись, весь мир, русские идут!" Аннексия Крыма спровоцировала эмоциональный взрыв сразу в трех направлениях. Россияне взлетели от ощущения надежды, украинцы "упали" от унижения, европейцы вздрогнули от страха перед внезапно разрушенным миропорядком. Путин сделался искусным дирижером эмоций масс.

15 марта 2018 года, Москва. Выступление Путина на молодежном форуме "Россия – страна возможностей" за три дня до президентских выборов в РФ. Фото: Alexandr Zemlianichenko / ЕРА6

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Российскую Федерацию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 в Южной Корее за организованное государством использование допинга среди своих атлетов. Такое произошло впервые в истории спорта. Неимоверное унижение президента и страны, да еще после триумфальной для Путина Олимпиады в Сочи.

Естественно, представители Кремля назвали это заговором Запада, однако верховный главнокомандующий не задействовал свои информационные войска. Думаю, что хотел, но сдержался: идти на бойкот мира спорта было слишком рискованно, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Зато на следующий же день, 6 декабря, Путин сообщил своему народу, что будет президентом до 2024 года. Он мгновенно погасил массовое унижение и вселил надежду на завтрашний день.

Можно предположить, что Путин продолжит общаться со своим народом напрямую и управлять его базовыми эмоциями, а для этого ему понадобятся громкие события глобального масштаба.

К тому же Путин дал понять мировым элитам и массам, что еще долго собирается влиять на их эмоциональное состояние так же, как это делали генеральные секретари ЦК КПСС. Президент всея Руси несет друзьям надежду, а врагам – страх и унижение. Вот только друзья сегодняшнего Кремля довольно специфические. Если, к примеру, Фидель, Че и Хо (Фидель Кастро, Че Гевара, Хо Ши Мин. – "ГОРДОН") хотя бы разделяли коммунистические идеи октября 1917-го, то Рамзан, Аксен и Башар (Рамзан Кадыров, Сергей Аксенов и Башар Асад. – "ГОРДОН") – всего лишь "верные солдаты" Путина.

Советский Союз заражал массы по всему миру идеей коммунизма и давал им надежду. Владимир Путин несет надежду только лидерам, подобным себе, или главарям и их пособникам. А народам, создавшим или создающим гражданское общество, Путин может предложить исключительно страх и унижение.

Что значит для американцев вмешательство в их выбор президента? Унижение. А для британцев отравление двух бывших сотрудников ФСБ Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля? Казалось бы, жителей Великобритании уже ничем не удивишь, даже местью "предателям" организации, в которую есть вход, но нет выхода, в которой закон вендетты действует повсюду и не имеет срока давности. Но зачем нужно было применять радиоактивный полоний и нервно-паралитический газ? Несомненно, британцы испытывают страх и унижение.

"Мы не боимся санкций, у нас есть ракеты!" – таков посыл Кремля своему народу. Так что нам всем нужно быть готовыми к событиям глобального масштаба, которыми Путин будет вызывать разрушающую надежду в массах россиян. Особенно важно это понимать народу Украины.