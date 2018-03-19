Евгений Ливянт: Инженер — звучит гордо? Нет, вообще не звучит 16 19.03.2018, 9:46

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Все больше специальностей в Беларуси становятся синонимом слова «неудачник».

Об этом в статье для onliner.by написал Евгений Ливянт — преподаватель математики и физики, соучредитель центра «100 баллов»:

- Летом 2009 года, уже после того, как результаты ЦТ стали известны, мне позвонила мама одного из лучших учеников закончившегося учебного года. Я уже знал, что баллов, которые набрал этот ученик, хватает для поступления на бесплатное обучение в любой вуз и на любую специальность, где надо было предъявлять сертификаты по математике, физике и языку. Мама ученика звонила посоветоваться: парень не хотел становиться программистом — его интересовало создание не виртуальных, а материальных объектов, и он выбрал специальность «строительство» в БНТУ. Она сказала, что все родственники уговаривают его изменить решение, и спросила мое мнение на этот счет. Я ответил, что у ее сына выдающийся потенциал, что он может решать задачи любого уровня сложности, что его решение стоит уважать и если он поймет, что выбор специальности оказался неверным, то все сам сможет изменить.

Не знаю, насколько я тогда повлиял на принятие окончательного решения, но парень поступил и успешно закончил сначала вуз, а потом и магистратуру по выбранной специальности. И все эти годы меня терзали сомнения в правильности совета, который я тогда дал. Дело в том, что сам я крайне редко лезу с советами такого рода и достаточно осторожно даю их, если меня об этом просят. И не потому, что чего-то боюсь, а потому, что искренне не уверен в правильности моих рекомендаций в выборе специальности. А в данном случае я был безапелляционен и достаточно уверенно насоветовал.

По мере того как все эти годы в нашей стране развивался ПВТ и угасало как инженерное образование, так и востребованность хороших инженеров, я чувствовал угрызения совести при воспоминании об этой истории. Каждый год все больше моих учеников уходят из инженерных специальностей, где многие из них уже добились профессиональных успехов. Они увольняются с должностей прорабов, конструкторов, проектировщиков, идут на те или иные курсы IT-отрасли, затем становятся тестировщиками, а потом — программистами и разработчиками. Знаю одного прораба, который за один год прошел путь от стажера до начальника отдела в известной IT-компании. Причина банальна: драматический разрыв в оплате труда.

Интересен еще один аспект. Каждый год ко мне в гости приходит компания выпускников 2007 года. В ней есть и айтишники, и инженеры, причем часть инженеров уже стала айтишниками. Как-то молодые инженеры делились различными историями, связанными с их профессиональной деятельностью. Прораб рассказал о способах постоянного контроля за тем, чтобы рабочие не напились, и как перевернулись кран и трактор, когда он не уследил.

Другой прораб вспомнил о том, как при реализации какого-то проекта полностью забетонировали вход в здание (именно так было в проекте) и как потом выходили из положения. Проектировщик рассказала о том, как создаются проекты и насколько далеко от них то, что строится. Я узнал много «интересного» о функционировании одной из ТЭЦ и работе одного из самых известных белорусских предприятий, выпускающих технику. При этом обратил внимание на нарастающее удивление на лице айтишницы, которая занималась созданием сайтов и зарабатывала в 4—5 раз больше, чем инженеры...

Наконец она не выдержала: «Ребята, у вас, конечно, очень интересная работа, но зачем вам это надо? Такая ответственность при такой зарплате? Я прихожу на работу между 10 и 11, точного времени нет. Правда, при необходимости задерживаюсь до позднего вечера. Но не это главное! Если что-то пошло не так, то у нас это называется «косяк». Очень жаль, окей, переделываем. Но никаких рисков для жизни и здоровья, вообще никакого экстрима. Конечно, все скучнее, чем у вас, но жить тоже на что-то надо...»

Все это я вспомнил вчера, когда прочитал очень точную статью. Прочитал и не выдержал, позвонил ученику, которого в 2009 году поддержал в его выборе.

— Чем вы занимаетесь? — спросил я.

— Пошел на курсы, сейчас прохожу стажировку, — ответил парень.

Интересоваться, на каких курсах он учится, я не стал. Мне и так все было понятно...

Я очень рад, что у нас есть ПВТ. Не было бы Парка, и еще несколько десятков тысяч молодых образованных людей покинули бы страну. Возможно, часть бы осталась и тихонечко аутсорсила из квартир. Лет десять назад, когда ПВТ только создавался, мало кто верил, что этот проект окажется столь масштабным и эффективным. Но я бы не хотел, чтобы слово «инженер» стало бы синонимом слова «неудачник», как это уже произошло со словом «учитель». По крайней мере, для нашей страны это совсем не прагматично.

А в конце статьи свежая навыдуманная история. Одна из тех, которыми со мной регулярно делятся преподаватели наших технических вузов.

Студент второго курса решает уравнение:

Пишет на доске:

Преподаватель орет:

— Делить на арксин?

Студент:

— Ой, извините, умножить.

Кстати, отчисление студентов из технических вузов сейчас категорически не приветствуется. У принципиальных преподавателей возникают очень серьезные проблемы, если они ставят на экзаменах низкие оценки.