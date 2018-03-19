Мировые лидеры игнорируют Путина 21 19.03.2018, 9:52

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Фото: Reuters

Руководители ЕС и США на спешат поздравлять хозяина Кремля с четвертым сроком.

Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с «победой» на президентских «выборах», сообщает «Эхо Москвы».

«Ведущие мировые лидеры хранят молчание. Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина у себя в Твиттере», - говорится в сообщении.

Путина поздравили только руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии и главы ряда бывших советских государств - Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана.