Аналитик: Биткоин может стоить $2800 уже в этом году 6 19.03.2018, 10:10

Специалисты проанализировали два графика стоимости криптовалюты.

Согласно графику цены на биткоин, опубликованному Bloomberg, 50-дневная скользящая средняя приближается к 200-дневной скользящей средней. Если он коснется последней, или, что еще хуже, пересечет ее, цена на биткоин значительно упадет, пишет altcoin.info.

Учитывая эти тенденции и сравнив их с ситуацией 2013 года, Пол Дей, специалист по техническому анализу из Market Securities Dubai Ltd. заявил, что цена на биткоин в конечном итоге снизится до 2800 долларов.

2013 считается одним из худших годов в истории BTC. Во-первых в апреле этого года, цена упала с 233 до 67 долларов в апреле, что составляет падение на 71%, которое произошло менее чем за 12 часов. В течение двух месяцев после этого цена оставалась крайне нестабильной. 30 ноября 2013 года цена на биткоин установила новый рекорд на уровне 1.126 долларов США, но в течение 24 часов цена упала на 19%, но только для того, чтобы 5 декабря 2013 года, установить новый рекорд в районе 1.155 долларов США. После цена упала на 41% и снова выросла на 47%, прежде чем упасть до 503 долларов США 19 декабря 2013 года. Все это привело к тому, что цене потребовалось более трех лет, чтобы снова преодолеть барьер в тысячу долларов.

Дей - не единственный аналитик, предсказывающий низкую цену на биткоин в будущем. С ним соглашается Роберт Слеймер, технический стратег-аналитик из Globalstrith Fundstrat Global Advisors, а также многие другие технические аналитики.

На данный момент цена упала ниже 8000 долларов США в преддверии саммита большой двадцатки, на котором обсуждению криптовалют будет посвящено два дня.