Назван самый необычный развлекательный парк в Европе 19.03.2018, 10:57

Рейтинг самых необычных мест отдыха составлялся по отзывам туристов.

Развлекательный парк в соляной шахте Салина Турда (Salina Turda) в Румынии признан самой эксцентричной достопримечательностью Европы по версии британского издания The Guardian, сообщает tio.by.

Шахта была построена в XVII веке: это огромная система подземных пещер, которая достигает глубины в 120 метров. Помимо колеса обозрения и других аттракционов, боулинга и настольного тенниса здесь есть подземное озеро, по которому можно прокатиться на лодке.

В тройку лидеров также вошли самый большой музей свиней в мире, расположенный в немецком Штутгарте (там больше 50 тысяч экспонатов) и парк с «потешными фонтанами» во дворце Хельбрунн в Зальцбурге (Австрия). В рейтинг также попали: туалет с видом на горы в Андорре, Жижковская телебашня в Праге, которая не раз попадала в топы самых уродливых зданий мира, и музей шампиньонов во Франции.

Рейтинг The Guardian составляется по отзывам туристов, которые присылают свои предложения.