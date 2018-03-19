Пучдемон: Было ошибкой откладывать оглашение независимости Каталонии 1 19.03.2018, 11:19

Карлес Пучдемон

Каталонский рассказал, почему пошел на диалог с Испанией.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон считает, что совершил ошибку, отложив объявление о независимости Каталонии в надежде на начало диалога с Мадридом.

Об этом он сказал в интервью швейцарским СМИ, сообщает The Local.

Пучдемон в эти выходные находится в Женеве для участия в фестивале фильмов о правах человека.

Отвечая на вопрос, что он сделал бы по-другому после референдума 1 октября 2017 года, если бы имел возможность, Пучдемон сказал, что не дожидался бы 27 октября для объявления независимости.

"Есть одна вещь, которую я бы сделал по-другому: 10 октября мы планировали провозгласить независимость, но я решил приостановить окончательный шаг, чтобы оставить дверь открытой для диалога с испанским правительством", - сказал он.

Пучдемон объяснил, что он его призвали сделать отсрочку представители испанского правительства.

"Таким образом, я действовал ответственно, даже рискованно, потому что все ожидали четкого провозглашения. Я решил дать шанс на диалог. К сожалению, это была ловушка, потому что не было никакой положительной реакции со стороны правительства. Если бы я повторил это снова, я не приостановил бы оглашение независимости", - сказал он.