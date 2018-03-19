МИД Германии: «Выборы» в аннексированном Крыму неприемлемы 19.03.2018, 11:41

Хайко Маас

Хайко Маас сделал заявление на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Новый глава МИД Германии Хайко Маас считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии. Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает segodnya.ua.

По словам Мааса, "результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы".

Маас особо подчеркнул неприемлемость проведения выборов на оккупированной территории Украины.

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексирована вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлемо", – подчеркнул глава немецкого МИД, добавив, что Германия поддерживает действий по легитимации аннексии полуострова.

Маас также подчеркнул, что в связи с этим Россия останется сложным партнером. В то же время сотрудничество с РФ является необходимым для решения крупных международных конфликтов, говорит министр. "Вместе с тем от России ожидаться конструктивный вклад", – отметил он.

Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться Украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", – отметил министр.

Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, состоялись 18 марта.