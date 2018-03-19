Гомельчане вышли на стихийный митинг 19.03.2018, 11:56

Фото: Валерий Слепухин/facebook.com

Жители микрорайона «Гомсельмаш» протестовали против уплотнительной коммерческой застройки.

В субботу, 17 марта, в Гомеле около сотни человек собралось на улице Фадеева, чтобы высказать свое несогласие с планами очередного уплотнительного строительства, пишут «Сильные новости».

Общественные слушания — в урнах

Накануне администрация Железнодорожного района разместила объявления о проведении общественных слушаний в связи с предполагающимся строительством двух жилых домов в районе улицы Чапаева и проспекта Космонавтов. Заказчиком этих объектов выступает УКС Гомельского горисполкома. Строительство нового жилья, даже платного — дело-то, в общем, не плохое. Но проблема заключается в ином: многоэтажное строительство собираются развернуть на «зеленой зоне». А, точнее, под застройку предполагается вырубить бывший яблоневый сад. В советское время, когда шло проектирование и строительство микрорайона «Гомсельмаш» и других жилых массивов, фруктовые сады, оставшиеся после сноса частного сектора, строители старались по возможности сохранять. Вместе с новыми насаждениями они составляли защитный зеленый пояс.

В этом саду всегда отдыхали пожилые люди, играли дети и гуляли молодые мамы с колясками. А теперь его предполагают уничтожить.

Общественные слушания должны проходить с 19 марта по 17 апреля в администрации Железнодорожного района. Их проведение предусмотрено действующим белорусским законодательством и международной Орхусской конвенцией, ратифицированной РБ. Но ранее процедура общественных обсуждений прямо соответствовала своему названию и назначению — слушания проходили открыто и гласно в виде общего собрания жителей.

В 2011 году в их правила были внесены существенные изменения. Во-первых, «обсуждения» стали осуществляться не как встреча администрации с жителями, а в форме подачи письменных мнений в урны. Словно это — бюллетени для тайного голосования на выборах. Во-вторых, во внимание теперь принимаются только те мнения жителей, которые основаны на нормативных правовых актах, включая технические нормы и правила. Это особо подчеркивается в объявлении на сайте администрации Железнодорожного района. А вот почему обычный гражданин должен оперировать СНиПами и проектировочной документацией, словно он профессиональный строитель или архитектор, а не исходить из своего законного права жить в экологически безопасной среде, нигде не говориться.

Народ против коммерческого застройщика

Тем не менее, жители решили собраться все вместе для обсуждения проблемы. Несмотря на не по-весеннему морозную погоду, на встречу пришла едва ли не сотня людей. Прибыли и приглашенные жильцами представители администрации местного ЖЭУ. Однако у обычных, но самоорганизовавшихся жителей, нашлись и грамотные юристы, и другие специалисты. Как говорили в старину, «мир — это сила».

Поэтому, невзирая на накал эмоций, собравшиеся смогли предъявить застройщикам вполне обоснованные с правовой точки зрения претензии. Во-первых, по мнению жителей, безжалостному сносу здесь подлежит фактически благоустроенный сквер. Несмотря на то, что в официальной документации он так не обозначен. Однако сквер ухожен, здесь оборудованы детская площадка, скамейки, урны для мусора, осветительные точки. Дорожки уложены тротуарной плиткой.

Только этот сквер и защищает людей на улице Фадеева и Чапаева от расположенных через дорогу цехов завода «Гомсельмаш» с его промышленными выбросами. Корпуса завода самоходных комбайнов занимают огромную площадь и тянутся вдоль домов на большем расстоянии, отделенные от жилых кварталов только невысокой бетонной стеной, автомобильной дорогой с дополнительными транспортными выхлопами, и этим сквером. При новых многосекционных домах предполагается организация многочисленных автостоянок, что по мнению выступавших на митинге активистов, чистоты воздуху тоже не прибавит. «Да мы тут все просто задохнемся», — говорили они. «Нужно вместе гудеть, и как можно громче» — образно выразилась одна из участниц собрания.

В летний зной, когда нагретые солнцем дома и заводские корпуса дополнительно раскаляют воздух, этот сквер являлся единственным тенистым спасением для жителей всего района.

Поэтому в своем обращении к властям жители специально отметили, что к застройке предлагается не пустырь, а санитарно-защитная зона! Поскольку «в соответствии с п. 3.14. ТКП 45-3.01-116-2008 "Градостроительство. Населенные пункты, нормы планировки и застройки", санитарно-защитная зона — это часть территории вокруг любого источника химического, биологического и физического влияния на среду обитания человека, устанавливаемая с целью минимизации риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье человека».

Особенно актуальна защита от пыли и вредных выбросов для Гомеля, и так пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС. Жители также ссылаются на те пункты официальных правил, в которых сказано, что при планировании строительства приоритетным являются требования безопасности окружающей среды, охраны жизни и здоровья людей, чистоты земли и атмосферного воздуха. Закон РБ «О растительном мире» прямо запрещает строительство в парках и скверах.

Правда сквером это место официально не признано. А видимо, официально относится к так называемой «территории озеленения общего пользования». Однако жители обосновано ссылаются на то обстоятельство, что обеспеченность озеленением в их районе и так существенно ниже безопасной нормы. А в этом случае статьей 33-1 Закона РБ «О растительном мире» прямо запрещается изъятие зеленой территории общего пользования из общей схемы озеленения города. Поэтому в своем обращении жители рассматривают планы сноса и застройки фактического сквера как «грубое нарушение законных прав всех детей, матерей, пожилых людей, молодежи на более или менее нормальную окружающую среду». И требуют запретить это коммерческое строительство.

По опыту прошлых конфликтов на почве «уплотнения» можно вспомнить, что власти любят обвинять протестующих жителей в «эгоизме» и нежелании учитывать интересы других. Однако сельмашевцы не ограничиваются голым отрицанием, а сами предлагают альтернативное конструктивное решение. Они даже нашли две соответствующие площадки в частном секторе на улицах Озерная и 2-й Гомсельмашевской, причем, на одной из них дом и так уже уничтожен пожаром.

«Просто не забирайте у нас то, что уже есть...»

Местная жительница и активистка Антонина Викторовна говорит:

— Мы заселялись в наши дома 30 лет назад, и именно тогда этот сквер было оборудован под отдых. В 90-е годы, с развалом социальной сферы, его состояние ухудшилось. Но здесь продолжают отдыхать люди со всех окрестных улиц. Другого уголка для этого у нас в округе больше нет. Если мы лишимся этого сквера, то куда же нам идти? Многие яблони тут еще продолжают плодоносить. Что касается наведения дополнительного порядка, то жители готовы выйти на субботники для его обеспечения. Ведь мы не требуем ничего дополнительного для себя — просто не забирайте у нас то, что уже есть. В СМИ часто пишут, как надо беречь зеленые насаждения, и о серьезных наказаниях за любое спиленное дерево. А тут целый сквер сносят — и никому дела нет? Ведь каждое растущее здесь дерево — это второе дыхание для многих людей.

Еще Антонина Викторовна говорит, что эти дома строились в 80-е годы. И тут живет много пожилых людей, в том числе — ветеранов завода «Гомсельмаш», отдавших производству лучшие годы, силы и здоровье. Среди них — перенесшие инсульты, страдающие заболеваниями ног. Но почему-то никто не хочет учитывать, что пожилым и больным людям очень тяжело будет выехать для отдыха или прогулки в другую часть города.

Активный участник нескольких кампаний против уплотнительных застроек Валерий Слепухин отмечает высокую самоорганизацию жителей «Сельмаша». В ходе собрания были сразу же сформированы мобильные группы для неотложного сбора подписей под петицией. Также была выделена делегация для похода к местному «депутату». Жители и активисты не скрывают, что в случае отсутствия понимания со стороны местных властей они намерены подать обращение в Комитет государственного контроля и в администрацию Лукашенко.

Осенью 2017 года жители улицы Кожара протестовали и собирали подписи против строительства элитного дома, парковки и торговых заведений на месте фактического сквера у гостиницы «Турист».