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«Заплати налоги – и найди дороги»

  • 19.03.2018, 12:22
архивное фото

Житель Рогачева провел видеоэкскурсию по городу.

В редакцию «Рогачев Онлайн» обратились жители Рогачевского микрорайона «Космос». Они утверждают, что передвигаться по микрорайону невозможно не только пешком, но даже и на автомобиле. Дороги полностью разбиты, хотя всего несколько месяцев назад их ремонтировали. Правда ямы, как выяснилось засыпали …землей! Судя по всему, это такое Рогачевское ноу-хау от местных дорожников.

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Читатель «Рогачев Онлайн» в прямом эфире устроил экскурсию по дорогам одного из Рогачевских микрорайонов.


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