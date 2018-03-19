За что давали «Оскар» 65 лет назад 19.03.2018, 12:30

Кто вдохновил Стивена Спилберга стать тем, кем он есть сейчас.

19 марта 1953 года впервые телерадиокомпания NBC осуществила телевизионную трансляцию церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» на США и Канаду, пишет «Витебский курьер».

Тогда лучшим стал фильм «Величайшее шоу мира» режиссера Сесила Б. ДеМилля. В нем рассказывается о самом гигантском передвижном цирковом шоу на планете, в котором участвовало одновременно более двух тысяч человек, актеров и ассистентов. Все грандиозное зрелище располагалось под огромным натяжным шатром одновременно на трех аренах и вмещало тысячи зрителей. Небывалое количество диких животных, декораций и технических средств перевозилось по всей Америке специальными железнодорожными составами.

Эта кинокартина получила еще «Оскара» за лучший сценарий игрового фильма.

Имя Сесила Б. ДеМилля связывают с голливудскими суперпостановками. Его фильм «Десять заповедей», масштабная зрелищная кинолента об исходе евреев из Египта, находится на пятом месте по кассовым сборам за всю историю американского кино.

«Величайшее шоу мира» был первым фильмом, который увидел режиссёр и продюсер Стивен Спилберг. Он называет эту картину одним из главных вдохновений, которые привели его к работе в киноиндустрии.

Премия за лучшую мужскую роль досталась легендарному голливудскому актеру Гэри Куперу (вестерн «Ровно в полдень»). Это был для него уже второй «Оскар», в 1942 году Гэри Купер был награжден за роль в фильме «Сержант Йорк». Всего в его послужном списке более ста ролей. В 1961 году актер получил еще одного, почетного «Оскара», когда уже был уже неизлечимо болен.

Лучшая женская роль у Ширли Бут (семейная драма «Вернись, малышка Шеба»). Актрисе удался образ надоедливой, но заботливой Лолы, которая тяжело переживает страдания своего любимого мужа, а также потерю своей собачки Шебы. Партнером по фильму у Бут был известный актер Берт Ланкастер.

Ширли Бут — театральная актриса. В кино исполняла роли второго плана (например, в известном фильме «Филадельфийская история», 1940), потому как сравнительно крупные роли уходили к её более молодой сопернице — Кэтрин Хепбёрн. Чтобы соревноваться с ней на равных, она даже сбавила свой возраст на десять лет. Когда ей впервые выпало сыграть главную роль в голливудском фильме, Бут было уже 54 года. Получение «Оскара» в таком возрасте было в те годы исключительным явлением.

Лучший режиссер — Джон Форд, фильм «Тихий человек». Американский боксер Шон Торнтон возвращается к себе на родину в Ирландию, где влюбляется в чудесную девушку. Но ему приходится бороться за свою любовь, в том числе и применяя боксерские навыки.

Джон Форд — единственный в истории обладатель четырёх «Оскаров» за лучшую режиссуру.

1936 — «Осведомитель»;

1941 — «Гроздья гнева»;

1942 — «Как зелена была моя долина»;

1953 — «Тихий человек».

Больше всего «Оскаров», пять, собрала драма «Злые и красивые» режиссера Винсента Миннелли. В главных ролях снимались Лана Тернер и Кирк Дуглас. Это история взлета и падения голливудского продюсера.

1. Лучшая женская роль второго плана (Глория Грэм).

2. Лучший адаптированный сценарий.

3. Лучшая работа оператора (черно-белые фильмы).

4. Лучшая работа художника (черно-белые фильмы).

5. Лучшая работа художника по костюмам (черно-белые фильмы).