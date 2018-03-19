Москва и Минск разрабатывают «план Б» по поводу виз 19.03.2018, 12:40

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У болельщиков на спортивных соревнованиях будут ID-карты.

На случай, если соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз не успеют подписать или ратифицировать до лета, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу, может быть введен временный режим функционирования этого договора. Такая мера позволит болельщикам из третьих стран беспрепятственно въезжать в Россию из Беларуси, сообщает «Коммерсантъ».

Подписать соглашение о взаимном признании виз Россия и Беларусь изначально собирались до конца прошлого года. Потом дедлайн передвинули на начало весны. Однако документ так и не подписан. Собеседники «Коммерсанта» в госструктурах обеих стран уверяют, что по-прежнему исходят из того, что все будет сделано в срок, то есть до чемпионата мира по футболу договор вступит в силу. Один из дипломатических источников «Коммерсанта» в Москве утверждает, что соглашение с Минском «почти готово» и «осталось согласовать ряд технических деталей».

Между тем собеседники «Коммерсанта» признают: на всякий случай стороны начали готовить и «план Б». Он может состоять в том, чтобы для спортсменов, фанатов и журналистов были созданы возможности для беспрепятственного въезда наземным транспортом из Беларуси в Россию.

«Отличить тех, кто едет на чемпионат, от других несложно. Со спортсменами все понятно, а у болельщиков будут ID-карты», – сказал один из дипломатов.