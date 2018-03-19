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Моравецкий обсудил с Мэй дело Скрипаля

  • 19.03.2018, 12:49
Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши выразил поддержку правительству Великобритании.

Матеуш Моравецкий в воскресенье провел с Терезой Мэй телефонные переговоры по поводу химической атаки на территории Соединенного королевства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье провел телефонные переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй, сообщает «Радио Польша».

Пресс-секретарь правительства Польши Йоанна Копциньска сообщила, что разговор состоялся по инициативе Лондона, премьер Великобритании хотела обсудить дальнейшие шаги в отношении России в связи с попыткой отравления на территории Соединенного королевства Сергея Скрипаля.

«Химическая атака, которая произошла на территории Великобритании, является угрозой не только для этой страны, но и для других стран на территории Европы и Евросоюза. Поэтому состоялся разговор премьеров. Вывод такой, что реакция должна быть солидарной, не только двусторонней, но всех стран-членов ЕС», - отметила Йоанна Копциньская.


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