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Синоптики: Завтра будет до +3°С

  • 19.03.2018, 13:25

Осадков не ожидается.

20 марта погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в северных и юго-восточных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, сообщает pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской и Гомельской областей небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер неустойчивый умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..-11°С, по юго-востоку -12..-15°С, во второй половине дня повысится до -3..+3°С. Атмосферное давление будет падать.


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